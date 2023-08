Una masacre en la India entre los leopardos de Modi. El sueño del reasentamiento se está desvaneciendo

LONDRES – El animal símbolo de la India es el tigre, que lo ha elegido Rudyard A uno de los héroes de su novela “El libro de la selva” junto al oso, el tigre, la serpiente y el bebé Mowgli. En el bosque narrado por el gran escritor en el tiempo Raj británicoSin embargo, como se llamaba a este formidable país en la época del Imperio Británico, el guepardo también corría. Se convirtieron en una de las presas favoritas de los cazadores blancos, tanto que cuando en 1948 Gandhi puso fin a la época colonial, consiguiendo la independencia, los magníficos gatos manchados se extinguieron por completo.

En el año 2022 PM Narendra Modi Fue liberado personalmente en un bosque. Parque Nacional Kono, un enclave natural de 5.000 kilómetros cuadrados, el primero de ocho guepardos importados de África, que pasaron a veinte a los pocos meses, y eligió oficialmente su cumpleaños para celebrar el acontecimiento como una muestra más del renacimiento nacional emprendido por su gobierno, que aspira a devolver la India a la gloria precolonial. Pero un año después, el reasentamiento de guepardos parece estar en crisis, cuando no en un fracaso: murieron decenas de animales, y para salvar a los sobrevivientes fue necesario trasladarlos a un área protegida cercada, y el programa está siendo criticado desde todos los lados.

causas de muerte

Varios factores los matan: desnutrición, infecciones alimentadas por los monzones, animales grandes como leopardos y osos, o hienas moviéndose en manadas en la misma área, cazadores furtivos cuidando su pelaje, granjeros enojados porque los leopardos atacan a sus ovejas. Los temores de este tipo han abundado entre naturalistas y conservacionistas desde el anuncio de la “Proyecto Guepardo‘, donde se llama el programa de reasentamiento (traduciendo guepardo en inglés).

Algunos advierten que ha sido difícil reintroducir al guepardo en un hábitat que fue alterado hace un siglo. Otros señalan que hay otras especies en peligro de extinción en la India en las que sería mejor centrar los esfuerzos y los recursos. Algunos argumentan que el guepardo, aunque se encontraba en varias regiones de Asia en el pasado lejano, dejó de ser una especie nativa cuando la India se convirtió en colonia. Imperio Británico y que los colonos ingleses lo reintrodujeron simplemente por el placer de cazarlo: principalmente para volver a exterminarlo (aunque entre 1500 y 1850 la doma de los guepardos ayudó a los verdaderos cazadores). Finalmente, hay protestas porque se han trasladado pueblos enteros para ampliar la zona reservada a los leopardos.

críticas a Modi

Hoy, por tanto, muchos critican Métodos, afirmando que en su campaña por el regreso del guepardo indio ha ignorado la opinión de los expertos, y en cambio ha escuchado a sus médicos, y es Peiris quien lo está ayudando a utilizar todos los medios para glorificar el nacionalismo populista hindú. Lo acusa de que “el gobierno anteponga la vanidad a la ciencia” Jeram Rameshex Ministro de Medio Ambiente del Partido del Congreso, el principal partido de la oposición, también fue uno de los impulsores del proyecto cuando estaba en el poder.

No faltan quienes continúan apoyando el programa. Dice Yadvendradev Jhala, ex director de Instituto de Vida Silvestre de India, una sociedad de conservación que ayudó a establecer el proyecto pero luego fue rechazada, “El mundo entero nos está mirando, y no podemos darnos el lujo de fallar”. Los optimistas señalan que la reintroducción del guepardo tendrá un impacto positivo en el ecosistema indio y podría inspirar programas similares en otros países, advirtiendo sobre la necesidad de paciencia: se ha pronosticado que aproximadamente la mitad de los guepardos no sobrevivirán a la reintroducción y que voluntad. Lleva tiempo llevar su población a un número estable de al menos 40 muestras. Los cínicos argumentan que incluso los intentos anteriores de reubicar al guepardo en otros países africanos e importarlo de Namibia (como lo hizo India) no han dado buenos resultados. El gato más rápido de la Tierra, capaz de correr hasta 100 kilómetros por hora, es un animal fastidioso: conseguir que se mueva de un país a otro, o peor aún, de un continente a otro, es difícil. Por ahora, sin embargo, el primer ministro Modi no retrocede en la ambiciosa y costosa tarea de tratar de reescribir El libro de la selva, por así decirlo, agregando el guepardo al tigre Shere Khan, el tigre Bagheera, el oso Balu y la pitón. Ka. .