En el caso Orlandi, el Papa quiere toda la verdad. El mundo nos está mirando: no ocultaremos nada »- Corriere.it

Profesor Didi, ¿qué metodología ha investigado y va a profundizar en el caso Orlandi? ¿Cuál es el enfoque ante el encargo que recibió del Papa en el caso de Emanuela? Para responder a su pregunta, creo que la hipótesis es adecuada. Hace unos años, el Santo Padre me nombró juez de la corte vaticana en la oficina del promotor de justicia, que en ese momento encabezaba mi profesor, el profesor Gian Piero Milano; Bajo su sabia experiencia y diligente guía, se llevaron a cabo investigaciones variadas y cuidadosas. En el mes de septiembre del año pasado, después de haber alcanzado la edad de jubilación, el Papa Francisco, que tuvo la bondad de considerar mi universidad y mi profesión de abogado, me encomendó el papel de responsable de esta oficina tan delicada, que también se reorganizó gracias a la ayuda de dos oficinas ordinarias y dos ordinarias. jueces aplicados. Si bien no es fácil avanzar en una institución que se enorgullece de 2000 años de tradición, trato de revisar todos los archivos que he heredado. Entre ellos, había uno que contenía Una serie de denuncias de la familia Orlandi por la desaparición de Emanuela . Para finalmente esclarecer el asunto, en enero de este año recibí del Papa la tarea de tratar el caso, y desde esta perspectiva, decidí recopilar toda la información en un archivo, habiendo comprendido de inmediato la relevancia del asunto. . de los materiales que tenía disponibles. Junto con esta iniciativa, se ha formado una comisión de investigación parlamentaria en Italia y, por lo tanto, habrá una cooperación fructífera entre los dos países.

¿Cómo está organizado su negocio?

«Te puedo decir que a los pocos meses se hicieron exámenes que no se hacían en 40 años y me permitieron analizar aspectos muy importantes. Las investigaciones de fondo que se llevan a cabo deben aparecer, porque son actividades de investigación que están destinadas a fluir enteramente en los archivos de la Oficina, y las jerarquías vaticanas son plenamente conscientes de ello. Los malentendidos ya no deberían infiltrarse en ciertos documentos probatorios, y no puede haber sombras sobre las cuales pueda continuar acumulándose un aura de misterio. Si no llevo a cabo actividades de investigación con cuidado, incluso si las menciono, trabajaré dentro del Vaticano, estaré bajo los ojos de todo el mundo. Y absolutamente no quiero que nadie piense que, de alguna manera, mantuvo a alguien o encubrió alguna situación. No quiero correr ese riesgo, no puedo hacerlo. El Vaticano conoce estas prerrogativas mías y he recogido muchas garantías porque compartimos las mismas intenciones».