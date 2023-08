Renzi a la ofensiva: «Meloni hace de Bella Durmiente, y Excel la despertará en las cuentas. Vamos, Italia Sin líder, desaparece»

Con el nudo de saldar cuentas ante la próxima maniobra presupuestaria, según Matteo Renzi, la hora de la verdad está por llegar para el gobierno. En una entrevista con República, líder del ataque Italia Viva: “En los últimos meses Meloni ha jugado a la Bella Durmiente en el bosque: no será un beso del príncipe azul para despertarla, sino una hoja de Excel de la oficina de contabilidad”. Los analistas de muchos lados esperan que la próxima maniobra sea bajo la bandera de la austeridad. Ciertamente, según el ex primer ministro: “Faltan 30.000 millones por los errores del Banco Central Europeo en deuda, inflación y costes de la administración pública. Cuando dejé el Palazzo Chigi – recuerda – entre salarios y gastos, le costó a la Autoridad Palestina 300 mil millones de euros. Tras el gobierno de Conte y los nuevos nombramientos, llegamos a los 350.000 millones. Renzi ya le había respondido a Meloni en las redes sociales recordándole un vídeo de hace un año, cuando, fingiendo conseguir gasolina, le había prometido una rebaja de impuestos: un día -añade Renzi- elige si quieres ser soberano o moderado. Si supiera eso, él se mantendría en lo correcto”.

En las próximas elecciones europeas, Renzi pretende presentar una lista denominada “de centro”, confiado en que las elecciones del primer ministro en los próximos meses abran un espacio entre la derecha y la izquierda: “Muchos quieren una alternativa a esta derecha y a esta izquierda”. . Un verdadero centro”. Y para el proyecto, no oculta su deseo de abrir también las puertas a partes de Forza Italia, ya que hace otra profecía: «Te quedarás si encuentras un líder, pero no veo ninguno. Con Berlusconi fue Forza Italia, con Tajani podría haber sido Italia. “El decreto tuvo que ser emitido con mercados cerrados”, dice Tajani sobre los bancos. Tenía que decirlo en CDM, no en Versilia. Mostró debilidad y abrió las sospechas en las que debía intervenir el consop». Sobre su relación con Silvio Berlusconi, Renzi recuerda: «Era una relación humana. Yo estaba entre los pocos izquierdistas del centro que no lo odiaban. Quirinale no estuvo de acuerdo, no votó su confianza en mi gobierno y una vez logró sacarme de Chigi. Pero siempre disfrutó de mi respeto. y yo a el. El trasfondo de hoy está mal: no hablé de política con los hijos de Berlusconi. Y por supuesto, deseo todo el éxito a Mondadori, Mediaset y Mediolanum».

Lea también: