El testimonio se hizo viral: “Recorrí casi 5.000 kilómetros y fui a la boda equivocada”.

Hay personas que viajan de un continente a otro para asistir a una boda u otro evento especial. ¿Qué es peor que viajar casi 5000 km para asistir a la boda de una pareja y equivocarse de lugar? Además, ¿presentarte a completos extraños?

En los albores de Internet, en Estados Unidos y en todo el mundo, se hizo muy popular la expresión en inglés: “Epic failure”. Como puedes imaginar, esto indica una falla o error lo suficientemente grande como para pasar a la historia. Una chica llamada Arti, registrada como primera seed feeder en TikTok, consiguió una hace unos días, viajó 5.000 km y… se casó mal. Aquí está su historia, a veces increíble, contada por el protagonista.

Como se puede apreciar en el video, la tiktoker se encuentra en compañía de un novio, novia y hermano de la primera. Sin embargo, este es el par equivocado. “Caitlin y Stephen 12 de agosto de 2023 Gracias por estar allí en nuestro día especial”, reza el cartel a la entrada del templo. Entonces aparece el hermano de la novia Aarti con una cerveza en la mano, quien literalmente dice: Bueno, viniste a Escocia desde los EE. UU. y te casaste de la manera equivocada. Ella admite: “Esto es correcto”. El novio confirma: “Viniste a mi boda… ¡ya mi esposa!”. Así es: la chica, que vive en los Estados Unidos, tomó un avión a Escocia para estar presente en la boda de uno de sus mejores amigos.

Apareciendo en la boda equivocada: he aquí por qué

Después de despedirse de los novios “equivocados”, la niña llamó a un taxi a través de Uber y se presentó en la boda “correcta” de su amiga. La buena noticia es que el lugar no estaba muy lejos; La mala noticia es que cuando llega, la misa casi ha terminado y extraña el momento de su amigo y esposo. Declararon un fatídico sí. Dos días después, la niña explicó lo que sucedió exactamente: “Desde el departamento donde me hospedaba, llamé a Uber y les pedí que me llevaran. Ayuntamiento de Pollockshoe. Sin embargo, la ubicación correcta era Pollokshields Burgh Hall“. Afortunadamente para él, las dos ciudades con nombres casi idénticos están muy cerca y una vez que entendió lo que había sucedido, le tomó unos minutos llegar a la ciudad correcta en taxi.

Una vez en la escena, admitió que el padre del novio estaba “muy molesto” porque uno de sus mejores amigos había llegado tarde, pero terminó más tarde y bebieron juntos.. olvidar. En cambio, tanto el novio como la novia se mostraron “muy tranquilos” pese a su ausencia de misa. Algunos escoceses han admitido, en sus comentarios sobre el vídeo viral, que ellos mismos confunden Pollockshields con Pollockshoe. Se dice que todas las bodas son inolvidables, y esta sin duda será inolvidable no solo para los novios, sino también para Ari. Probablemente será irritantemente precisa con los taxistas a partir de ahora.

