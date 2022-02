Ucrania y Rusia anuncian el fin de los ejercicios militares. Zelensky: “Esto no es una retirada de fuerzas, sino una rotación”

Por ahí Rusia anunciar Retirar efectivooeste manténgase cuidadoso. Detener la escalada de la crisis en Ucrania Continuar siguiendo el mismo patrón: esta mañana Moscú anunció el final ejercicios militares En el Crimea Anexo, donde se alimenta el despliegue de tropas miedos de la invasión. Y el Ministerio de Defensa anunció en un comunicado, que los soldados regresan a sus campamentos: La noticia sigue específicamente a un Primer retiro Tropas rusas de la frontera de Ucrania el martes. Mientras tanto, el Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Irak dijo BielorrusiaY Vladimir Makeyadquirido por la agencia RIA NovostiDespués de los ejercicios, dijo, todo el personal militar ruso abandonará su país. Por otro lado, es que el presidente ucraniano en la noche Volodymyr Zelensky Declaró que Rusia No retira sus fuerzas. Desde las fronteras de Ucrania, pero solo unos pocos se implementan. Alternando entre unidades. “Pienso que Diplomacia No dijo la última palabra, pero ahora tenemos que hacerlo. mira los hechos Además de las palabras, “Sin embargo, el Presidente de la Comisión de la Unión Europea comentó Úrsula von der Leyen En sesión plenaria Estrasburgo. Aún no ha visto la OTAN. Claros signos de abstinenciaAgregó que, como lo confirman las palabras del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. sábado, yo cancilleres del G7 Celebrarán una reunión sobre la situación en Ucrania. Fue el propio Stoltenberg quien, en cambio, denunció que los ministros de defensa de la OTAN “estimaron que la acumulación militar” de Rusia en torno a Ucrania continuaba. No vemos signos de desescalada en el terreno, todo eso tiene que cambiar. Hay un gran número de tropas listas para atacar.Para ello, los ministros dieron “instrucciones” a la coalición.Valoración de la presencia de las nuevas fuerzas en Europa Central y Oriental”.

Unidades del Distrito Militar Sur, después de su existencia logro Participar en los ejercicios tácticos, a medida que avanzan hacia su propio entrenamiento. puntos de propagación El Ministerio de Defensa ruso dijo en un comunicado. Al mismo tiempo, la televisión estatal de Moscú transmitió imágenes de unidades militares cruzar un puente que conecta la península controlada por Rusia con la tierra. Es bueno que Biden Quiere continuar las conversaciones y luego decirle al Kremlin con palabras. nuestro presidente: “Nuestro objetivo es negociar por escrito con Moscú”.. Frena la exigencia de la Duma de reconocer repúblicas Donetsk Y Lugansk: Putin ha “tomado nota” de la solicitud, pero tal iniciativa No respetarás los acuerdos de MinskUn portavoz del Kremlin dijo: Dmitri Peskov.

A pesar de las declaraciones de Zelensky, un informe de inteligencia en Kiev reitera que “la unidad militar rusa cerca de la frontera con Ucrania no es suficiente para llevar a cabo con éxito una misión.agresión armada a gran escala contra Ucrania.” Argumentan que el número total de tropas rusas ha aumentado a más. 148 milincluyendo más de 126.000 tropas terrestres. Según una nueva evaluación de inteligencia de Kiev, actualmente hay 87 grupos de combate de batallones rusos en alerta permanente alrededor de Ucrania, 53 más que los que normalmente están estacionados en la región. El informe luego afirma que Rusia está actualmente “enfocada en eso”. Desestabilización La situación interna de Ucrania”, incluido el uso de herramientas económicas y energéticas, así como los ataques cibernéticos.

La OTAN ha “escuchado” la apertura de Rusia a una salida diplomática de la crisis de Ucrania, pero “hasta ahora no la hemos visto”. no te calmes en la tierra. Al contrario, vemos una acumulación de fuerzas “y no las hemos recibido”. las respuestas Al documento escrito “enviado a Moscú. El Secretario General de la OTAN lo confirma Jens Stoltenberg. “Hasta ahora, no vemos ninguna desescalada: estamos observando. Si realmente comienzan a retirar fuerzas, eso es bienvenido. Siempre han estado moviendo fuerzas”, continuó. De ida y vueltapero el equipo ‘todavía está en su lugar’ la tendencia en las últimas semanas y meses es del aumentoDe la presencia militar en la frontera con Ucrania. Rusia conserva la capacidad de liderazgo real Invadir Ucrania, sin previo aviso”, es la posición de la OTAN. Stoltenberg añade: “Lo que estamos viendo es una presencia militar muy fuerte, pero también Una oportunidad para la diplomacia“.

El escepticismo es común en Bruselas. Incluso el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrellexpresó precaución Esta mañana, ante el anuncio de la retirada de las fuerzas rusas de Crimea, subrayando que es necesario primero”.Echale un vistazoComentando las noticias sobre altavoces inalámbricos Francia InterEl jefe de política exterior de la UE dijo que la retirada “si es indudablemente correcta” sería una señal de distensión. Pero agregó: “Tenemos que Siempre revisaRusia ha tratado de ignorar la existencia de la Unión Europea enviando un mensaje de que cree que la Unión Europea no es miembro ejes importantes Por la seguridad en Europa. a separar el frente europeo Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia Serguéi Lavrov De hecho, envió cartas a las veintisiete capitales, esperando recibirlas 27 respuestas diferentes Borrell dijo más tarde en su discurso a Parlamento Europeo.

En la sesión plenaria de Estrasburgo, von der Leyen también habló: “Hemos examinado todos Posibles perturbaciones Si Rusia así lo decide energía usada Como compresa y lo puedo decir para este invierno Estamos a salvodijo el presidente de la Comisión de la Unión Europea. Con los estados miembros hemos establecido medidas de emergencia Que podemos actuar si llegamos a una crisis en toda regla: más allá 200 barcos de GNL Están de camino a Europa. “Pero también tenemos que invertir para liberarnos de ella Confía en Rusia para gasolina.” Acerca de sanciones europeas En caso de guerra en Ucrania, von der Leyen explicó: “Golpearemos intereses estratégicos Al diversificar nuestra economía, somos líderes mundiales componentes de alta tecnología Así que Rusia depende totalmente de nosotros y nuestras sanciones realmente pueden dejar la marca Y el Kremlin lo sabe muy bien”. El presidente del Palacio de Berlamont también anunció que mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro, mario draghi: Intercambié con el primer ministro Draghi sobre la situación actual de seguridad. La desescalada sería bienvenida, pero no hay señales concretas de Rusia. También hablamos sobre la velocidad de la respuesta sobre la seguridad del suministro energético de la Unión Europea para Italia”.

Nuevas oportunidades para iniciar el diálogo entre los presidentes ruso y ucraniano se han abierto nuevamente antes pavo. presidente Recep Tayyip Erdogan De hecho, se anunció que Zelensky dijo que estaba listo para reunirse con el jefe de Estado de Moscú en Ankara o Estambul. “Durante nuestra reunión” en Kiev el 3 de febrero, el presidente turco dijo: “Zelensky dijo que estaba abierto a una cumbre tripartita entre Putin, Zelensky y Erdogan”. anatoliaHable con los periodistas en un vuelo de regreso desde Los Emiratos Arabes Unidos a Turquía.

Mientras tanto, Rusia se ha extendido en las últimas horas. Bombarderos de largo alcance con capacidad nuclear Y caza de reacción El embarazo Misiles hipersónicos en su base aérea en Siria. Los aviones están masivamente involucrados ejercicios marinos y joey en Mediterráneo orientalanunciado el mes pasado.