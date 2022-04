Ucrania Rusia, noticias de guerra de hoy | Zelensky: Putin está listo para usar armas atómicas

desde Lorenzo Cremonese, José Fasano, Andrea Nicastro, Marta Serafini

El sábado 16 de abril, las noticias de la guerra en Ucrania, en vivo. La noche del bombardeo en las ciudades del sur de Kiev. CNN Zelensky: Tres mil soldados fueron asesinados. Acusaciones de Putin: También están dispuestos a utilizar armas atómicas.

7.50 am – Zelensky: Cuantas más armas tengamos, antes volverá la paz En su último discurso en video, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, exigió una vez más más armas para Kiev y más sanciones contra Moscú. Si alguien dice: un año o años, responde: puedes hacer que la guerra sea mucho más corta. Cuanto antes obtengamos todas las armas que pedimos, dice Zelensky, más fuerte será nuestra posición y antes llegará la paz. Cuanto más y más rápido apoyo financiero pidamos, antes prevalecerá la paz. Cuanto antes se dé cuenta el mundo democrático de que el embargo petrolero sobre Rusia y el bloqueo total de su sector bancario son pasos necesarios hacia la paz, antes terminará la guerra. El objetivo principal es acelerar el retorno de la paz.

7.55 am – Plan secreto para salvar a Mariupol. Soldados ucranianos: dennos sus armas y en una noche recuperaremos la ciudad Un símbolo y quizás la piedra angular de la guerra de Ucrania en Mariupol. Si caía, los rusos tendrían integridad territorial hasta Crimea y podrían mover fuerzas hacia el norte para tomar lo que les faltaba del Donbass. Por otro lado, si Mariupol resiste (y suena a ciencia ficción, pero hay muchos que creen en ello, trabajan y mueren por ello) entonces la guerra puede volverse a favor de Kiev, Considere el enviado del Dnipro Andrea Nykastro . Durante la noche, Zelensky confirmó en un mensaje de video al país: Estamos haciendo todo lo posible para salvar a nuestra gente en Mariupol. El Presidente reveló, ayer, una importante reunión con líderes militares, políticos y de inteligencia sobre el plan de rescate de Mariupol, cuyos detalles no pueden ser revelados. Svyatoslav Balamar, subcomandante del Regimiento Azov, dijo que es posible romper el sitio de la ciudad y que los combatientes esperan una acción decisiva apropiada por parte de los líderes militares y políticos del país.

8.45 h: Contando los niños muertos 200 niños ucranianos han sido asesinados desde el comienzo de la invasión rusa, 360 han resultado heridos, escribió en Facebook la Comisionada de Derechos Humanos de la Verkhovna Rada Lyudmila Denisova. La Fiscalía de Kiev informó que el mayor número de víctimas, incluidos muertos y heridos, se registró en la región de Kiev (121), luego Donetsk (115), Kharkiv (88), Chernihiv (54), Mykolaiv (40), Kherson ( 29), Zaporizhia (22), Sumy (16), Zhytomyr (15). Pero muchos aún escaparon de este impactante número, comenzando con las jóvenes víctimas de Mariupol. 8.30 am – Alcalde de Kiev: Explosiones en los suburbios, salvavidas en el trabajo Explosiones sacudieron la capital ucraniana esta mañana: el propio alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó en Telegram. Las explosiones golpearon el distrito Darnitsky en las afueras de la ciudad. Aún se desconoce el número de víctimas. Los equipos de rescate están en el lugar, según la BBC.

7.35 a.m. – Putin amenaza a Occidente: no más armas para Ucrania, de lo contrario, las consecuencias serán impredecibles

una amenaza, pero también, como cree Washington, un signo de inseguridad, Notas del reportero del Corriere Giuseppe Sarsena desde Washington: No más armas para Ucrania o habrá consecuencias imprevistas por la advertencia contenida en la nota diplomática entregada por la Embajada de Rusia al Departamento de Estado de EE.UU. el pasado martes. Pero la administración Biden continúa: las primeras armas letales deben entregarse en Kiev entre hoy y mañana para permitir el salto cuántico en respuesta que Zelensky ha solicitado durante mucho tiempo.



7.15 a. m. – 10 ataques repelidos en Donbass en 24 horas

Las Fuerzas Armadas de Ucrania repelieron 10 ataques enemigos en las regiones de Donetsk y Lugansk en las últimas 24 horas, destruyendo tres tanques, un vehículo blindado de transporte de tropas, dos vehículos y tres sistemas de artillería. Así lo anunció el ejército de Kiev, según The Guardian.