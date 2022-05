Guerra en Ucrania, fuerzas de Minsk en la frontera. Plan de rescate de Azov

De este a oeste. De las acerías sitiadas Mariúpoldónde está el ucranianos Desarrolle un plan para liberar a los luchadores de él.azovHoteles bombardeados por los rusos con misiles hipersónicos Odesa. Incluso un agujero negro lleno de incertidumbre de Transnistria Y la amenaza del norte Lukashenko Quien movilizó tropas bielorrusas en la frontera. La guerra en Ucrania se desarrolla con brotes de diversas enfermedades. Todos definen un cuadro único, como lo resume la inteligencia estadounidense: ninguno de los contendientes puede decir en este momento que está cerca de la victoria, hay una lucha larga y agotadora que esconde muchos escollos.

Putin entre la ley marcial y Transnistria, la inteligencia de EE.UU.: “La larga guerra del zar”

Uno por encima de todo: Vladimir Putin está empantanado en el atolladero, pero no puede permitirse el lujo de perder esta guerra, y su futuro está en juego. Ante este escenario, podría elevar el nivel de conflicto, que también incluye a Transnistria.

nuclear

Una nueva señal de alarma es lo sucedido anoche en Odessa, ciudad histórica y puerto de fundamental importancia en el Mar Negro, no lejos de la frontera occidental con Rumanía (y por tanto con la Unión Europea) y con Moldavia. (De ahí con Moldavia). con Transnistria, donde hay un puesto avanzado de soldados rusos). Tres misiles hipersónicos avanzados, Kinzhals, fueron lanzados desde un avión hacia un hotel. Siete misiles más destruyeron un centro comercial. Según CNN, el ataque, ocurrido alrededor de las 22:30 horas de este domingo, fue afortunadamente cuando ya estaba en vigor el toque de queda y no había gente en la calle, y también estaban involucrados submarinos y barcos. En total, cinco edificios fueron destruidos, se habló de cinco heridos y un muerto. El ataque a Odessa es cada vez más intenso por varias razones: el plan inicial, que preveía llegar a la ciudad por tierra desde el este, quedó varado por la resistencia ucraniana en Mykolaiv. La flota rusa sufrió grandes pérdidas (empezando por el hundimiento del barco principal Moskva) y ahora se persigue un contraataque para cancelar la humillación; Destruir el puerto de Odessa significa aislar a Ucrania, cortar los suministros y destruir la economía.

Finalmente, las señales de tensión provenientes de la cercana Transnistria (la autoproclamada república en el otro extremo de Moldavia), donde se encuentra un importante depósito de armas, generan preocupación de que Putin apunta a un gran objetivo: ocupar toda la región sur. Para volver a subir. En la franja oriental de Moldavia, elimina todos los paisajes marinos de Ucrania. La inteligencia estadounidense lo confirma: hay indicios de que Putin quiere extender el puente terrestre a Transnistria y controlar así toda la costa del Mar Negro. Ante una amenaza de esa región, desde el noroeste, la región de Odessa está entrenando a otros 2.000 voluntarios dispuestos a reforzar la defensa de la región.

cerco

Mientras tanto, para el ejército de Putin, la operación Mariupol aún esperaba su finalización (siempre en el sur, pero en la parte este): la ciudad fue capturada, pero los miles de soldados atrapados en las acerías aún no se han rendido. Esto presenta un problema para los rusos, tanto en términos de imagen como de operación, ya que requiere el uso de fuerzas militares que podrían ser útiles en otros lugares. Según los informes filtrados por el regimiento de Azov, todavía hay un centenar de civiles en el interior. No sólo eso: entre los miles que no se rinden, hay muchos heridos y ayer Azov publicó fotos de estos soldados. Imágenes en bruto: Personas con amputaciones o lesiones tratadas anormalmente por falta de medicación. Kiev se mueve en dos direcciones para liberar a mil soldados, porque Zelensky, en cualquier caso, también corre el riesgo de dañar su imagen si pasa el mensaje de que abandona las imágenes de Azov, es decir, los hombres que se negaron a rendirse. Según Maxim Zorin, excomandante del regimiento, en una entrevista con Kanal 24, “el ejército de Kiev está trabajando en un plan militar para rescatar a los combatientes de la planta siderúrgica”, “todavía no tienen mucho tiempo, por lo que sigan también la línea diplomática para sacarlos».

Secreto, por supuesto, sobre qué tipo de intervención es posible, pero uno piensa que la única forma de intervenir es un ataque por mar, incluso si el mar de Azov está completamente bajo el control de los rusos. El gobierno ucraniano también quiere probar un camino diferente, un arreglo con Moscú: vender las acerías, pero con la obligación de dejar ir a los soldados de Azov, en un tercer país que garantice su seguridad. Anoche, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hizo este análisis: “Sus defensores todavía están en Mariupol. Continuaron la resistencia en el territorio de la planta de Azovstal. Estamos utilizando todas las herramientas diplomáticas posibles para organizar sus operaciones de socorro. Pero Rusia no aceptó ninguna de las opciones propuestas. Pedimos a nuestros socios las armas necesarias para abrir la situación y salvar a todos. Por el momento, no tenemos las armas y las fuerzas para intervenir”. “Estamos experimentando enormes pérdidas”, dijo el teniente de Azov, Ilya Samuelenko, en una entrevista con Sky News. La situación es desgarradora. Para nosotros, cada día puede ser el último”.

amenazas de menta

Las tensiones también afectan al norte: Bielorrusia ha llevado fuerzas especiales a la frontera (un estimado de 20.000 hombres) para ejercicios (“Esta es una movilización defensiva”), dijo Minsk. Bielorrusia es el principal aliado de Moscú, y desde esa región también se inició la conquista de Ucrania gracias al sometimiento de Minsk a Moscú. “Nuestro ejército es capaz de infligir un daño insoportable a sus enemigos”, advirtió Lukashenko. En Izyum, se encontraron 44 cuerpos bajo los escombros de un edificio destruido por los rusos hace unos dos meses. Y ayer por la noche, las alarmas antiaéreas volvieron a sonar en toda Ucrania.