Los mandan a pelear, y mueren a manos del enemigo y no los traen para un entierro digno, ni siquiera a los últimos de sus seres queridos que nunca los volverán a ver, ni siquiera de cuerposEs el estilo del Kremlin y su zar, el presidente ruso vladimir putinque es el abandono de los cadáveres de los dioses en Ucrania soldados muerto. Se encontraron docenas de ellos dentro de grandes bolsas blancas: fueron arrojados uno encima del otro, dentro de los vagones congeladores de un tren cerca de Kiev. Para mostrar esta devastación, se mostró en un canal al-jazeera que desarrolló un servicio llamado El costo humano de la guerra “.

Terror en furgones frigoríficos

También entre los muertos se encontraban quienes trabajaban desde aviones y formaban parte de los paracaidistas, como se muestra en algunos de los emblemas adheridos al uniforme. En otros casos, se encontraron joyas probablemente robadas durante la guerra. Ahora están muertos y no pueden ser procesados, pero lo más triste es que Moscú no los quiere de vuelta. “ los ucranianos tienen tratado Trató a los civiles enemigos muertos mejor de lo que ellos los trataron a ellos. Se mantendrá durante el tiempo que sea necesario. El gobierno decidirá por qué Rusia hace esto Él se niega para tomarlos Él no los quiere. cada cuerpo es uno Experiencia un crimen de guerra. Entonces, si se niegan a tomarlos, Ucrania los enterrará a su cargo. dijo el coronel del ejército ucraniano Volodymyr Lyamzin.

Servicio a las pocas horas al-jazeera fue la vuelta al mundo gracias Compartir en YouTube: Las imágenes son muy poderosas y sin censura, se recomienda que sean vistas solo por una audiencia adulta. El video ahora muestra manos y pies sin vida, luego se acerca a un escudo de armas ruso, pero lo que es aún más aterrador es este grupo de soldados rusos dentro de estas bolsas blancas dentro del vagón. Además de la información de la región de Kyiv, las agencias de todo el mundo han informado que existe la misma situación en la región de Kyiv. Járkovcon decenas de cadáveres rusos en el campo de batalla y dentro de las casas de las aldeas liberadas por soldados ucranianos.

cadáveres por las calles

Fue el jefe de la Administración Militar Regional de Ucrania, Oleg Senegubov, quien anunció estos resultados en Telegram. “ Sus cuerpos los encontramos en las calles, en las casas, ni siquiera los enterraron, solo los dejaron en vertederos. Cuando se retiran, no se llevan los cadáveres de sus soldados. que eso Testigo volver a ellos ÉticaPrincipios y reglas de la guerra “El jefe de la región de Kharkiv recordó a los reporteros que las reglas internacionales para el transporte de los cuerpos de los muertos en guerra existen y deben ser respetadas”, dijo Senegubov. Ucrania no viola estos requisitos, y si hay solicitudes de Rusia, los ministerios pertinentes y la oficina del presidente tomarán las medidas necesarias. Hizo hincapié: ¿Cómo responderá Moscú a estas fotos? ¿Y qué explicaciones darán los líderes y el propio presidente Putin?