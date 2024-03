Masacre de Atocha 20 años después: “Abrí los ojos y había partes de cuerpo a mi alrededor”.

El 11 de marzo de 2004, hace 20 años, en Madrid, entre las 7.38 y las 7.42, estallaron una serie de bombas en las estaciones de Atocha, El Pozo y Santa Eugenia y en un tren cerca de la calle Teles. Hubo 193 bajas y más de dos mil heridos. Y El mayor atentado yihadista en España. “Había fuego como fuego, un rugido enorme y una luz muy fuerte, y no podía controlar mi cuerpo”, dijo Dori Majali, una de las supervivientes. Tenía 33 años y un hijo de tres años. Hoy será su tercer día trabajando en la nueva empresa. Un poco más lejos de donde estaba sentada Dory estaba una de las mochilas que explotaron. Dice: “Cuando abrí los ojos, todo estaba hecho añicos: ya no había ventanas ni puertas, todo estaba quemado. “Había pedazos de gente, terrible”.

Veinte años después del ataque… Isabel Casanova Todavía se pregunta por qué no hizo nada para impedir que su hijo Jorge, entonces de 22 años, subiera al tren para ir a Atocha a estudiar. “Los muertos, o mejor dicho, no los muertos, muertoLos llevaron a Ifema, la feria de Madrid. Mi marido fue a pedir información. Cuando regresó a casa me dijo:Isabel, lo mataron.“Comencé a gritar”, dice. Luego recuerda: “El ataúd de mi hijo estaba encerrado en la morgue y nunca pude volver a verlo”.