Derrota de la derecha en Salzburgo: los comunistas florecen, para la segunda vuelta con los socialdemócratas a la alcaldía

Hay un lugar en Europa donde el centro derecha no sólo no es favorecido, sino que ni siquiera tiene acceso a las urnas. La noticia no viene de un municipio suburbano, sino de Salzburgo, una de las ciudades más importantes de Austria: el candidato socialdemócrata Bernhard Oenger y el candidato comunista Kai-Michael Dunkel pasarán a la segunda vuelta de las elecciones municipales (en […]

Para seguir leyendo



Apoyanos





1 euro el primer mes

¿Ya eres suscriptor?



Sigue leyendo