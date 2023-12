Últimas noticias de guerra. Biden, si Putin gana, existe el riesgo de que las fuerzas estadounidenses se vean involucradas. Se reunió con el Kaiser bin Salman.

08:04

Biden a los donantes: “Si Trump no se postula, no estoy seguro de que yo lo haga”. No podemos dejarle ganar”.

El presidente Joe Biden dijo a sus donantes de campaña el martes que no estaba seguro de quién se postularía para la reelección si Donald Trump no se postulaba también, advirtiendo que la democracia “corre mayor riesgo en 2024” y que el expresidente y sus aliados quieren “destruir” las instituciones democráticas. El presidente aprovechó tres actos de recaudación de fondos para advertir sobre lo que pasaría si su predecesor recuperaba el control de la Casa Blanca.

“Tenemos que hacer esto, no por mi culpa. …Si Trump no se postula, no estoy seguro de que yo lo haga. “No podemos dejar que gane”, dijo Biden, pronunciando las últimas palabras lentamente para dar énfasis.

BIDEN: Si Trump no se hubiera postulado, probablemente yo tampoco lo habría hecho

El fuerte discurso de Biden se produjo en un momento en que Trump dijo: Un favorito del actual Partido Republicano.Él, que intentó revocar las elecciones de 2020 que perdió y enfrenta cargos penales relacionados con esos esfuerzos, intentó durante el fin de semana cambiar la situación llamando a Biden el “destructor de la democracia estadounidense”.

Biden, que afirmó que no fue el único que dio la voz de alarma sobre Trump, señaló que su predecesor fue “el único candidato perdedor” en la historia de Estados Unidos que no aceptó los resultados. Biden también dijo que el 6 de enero de 2021, cuando los partidarios de Trump irrumpieron violentamente en el Capitolio de Estados Unidos en un intento fallido de detener la certificación de los resultados electorales, Trump se sentó en su comedor justo afuera de la Oficina Oval.

El actual presidente también destacó las recientes advertencias sobre Trump de la excongresista Liz Cheney, calificándola de “voz fuerte”.

“La democracia estadounidense está en juego, les doy mi palabra”, dijo el presidente en el primero de tres eventos para recaudar fondos en el área de Boston. Provocando algunas risas entre los donantes, Biden también dijo: “Ni siquiera asistió a mi toma de posesión”. “No puedo decir que me haya decepcionado, pero él ni siquiera apareció”.

Las advertencias de Biden se han convertido en una parte cada vez más importante de su retórica a los donantes: si Trump vuelve a ganar, la democracia está en juego y debe ser derrotado. El presidente busca recaudar dinero para su reelección a finales de este año, habiendo participado en siete eventos hasta el lunes y hay más en camino. Los acontecimientos de Boston benefician a su campaña y al Partido Demócrata en general. Entre ellos se encuentra un evento nocturno en el distrito de teatros de la ciudad con un concierto del cantautor James Taylor, quien ayudó a lanzar un evento en la Casa Blanca en 2022 para celebrar la Ley de Control de Inflación, la ley climática y de atención médica que Biden promulgó.

En el escenario, Biden bromeó ante el público abarrotado del teatro diciendo que no llegaría tarde porque sabía que era “lo único que se interponía” entre el público y la actuación de Taylor. “Siempre defenderemos, protegeremos y lucharemos por la democracia”, afirmó. “Por eso corro”.

Noviembre fue el mes de mayor recaudación de fondos para la campaña desde que Biden anunció formalmente en abril pasado que buscaba un segundo mandato, según un funcionario de campaña entrevistado por The Associated Press. Las cifras oficiales se publicarán en enero.

En octubre, Biden y el Comité Nacional Demócrata anunciaron la recaudación de más de 71 millones de dólares para sus esfuerzos de reelección en los tres meses que finalizaron el 30 de septiembre, una señal de que los donantes siguen con él de cara a la carrera presidencial de 2024.

Biden también asistirá hoy a una recaudación de fondos cerca de la Casa Blanca y a otra el lunes en Filadelfia. Este mes también participará en eventos similares en Washington y Maryland.

Para más información 1 / Blinken, el diplomático que puede marcar la diferencia

Para más información 2 / Haley desafía a Trump con dólares Dimon