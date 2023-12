Ucrania: la guerra de Rusia, las noticias de hoy

Financial Times: La Unión Europea está trabajando en un plan de reserva de 20 mil millones de dólares para Kiev

La Unión Europea está preparando un plan de respaldo para proporcionar asistencia financiera a Ucrania por valor de 20 mil millones de euros. El Financial Times así lo escribió. Según el Financial Times, la búsqueda de nuevas opciones de financiación se hizo necesaria después de que el Primer Ministro húngaro, Viktor Orban, bloqueara en la última cumbre de la Unión Europea a mediados de diciembre una enmienda al presupuesto de la Unión Europea que preveía la asignación de 50 mil millones de euros para Ucrania. Período 2024-2027. El nuevo plan en discusión significa que los 27 países aceptarán garantías financieras para el presupuesto de la UE y permitirán a la Comisión Europea tomar prestados 20 mil millones de euros de los mercados de capitales para Kiev. El importe final de la financiación dependerá de las necesidades de Ucrania.

El Financial Times escribió que la principal ventaja de este plan es que no requiere la aprobación de todos los miembros de la UE, eliminando así el riesgo de que Budapest vuelva a utilizar su poder de veto. Algunos países, como Alemania y los Países Bajos, todavía necesitarán la aprobación parlamentaria para dar tales garantías. El plan ya podría decidirse en la cumbre del 1 de febrero y Bruselas espera que el dinero llegue a Kiev en marzo de 2024. Si se aprueba el plan, la Unión Europea podrá ofrecer garantías al Fondo Monetario Internacional. Lo que a su vez asignará 900 millones de dólares de nueva financiación a Kiev, dijeron fuentes al Financial Times. El periódico Al-Madina concluyó que el inconveniente de este plan es que la asignación de fondos sólo será posible en forma de préstamos, no de subvenciones.