Finalizó la audiencia final sobre la extradición de Assange: se espera una decisión en los próximos días

Todavía tenemos que esperar y ver el futuro. Julian Assange. La audiencia final de apelación determinará si es declarado culpable Wikileaks será entregarlo O menos en Estados UnidosDónde se preparará para su publicación. Documentos confidenciales Sobre las actividades militares estadounidenses que podrían costarles hasta 175 años de prisión. Pero la decisión de los jueces, que no dieron ninguna indicación al respecto, no llegará hasta unos días después, tras examinar en profundidad los argumentos presentados por ambas partes.

Hasta hoy, el activista se encuentra encarcelado desde 2019. Belmarshyo LondresNo compareció ante el tribunal, después de que sus abogados anunciaran que sus condiciones de salud tampoco eran las ideales debido a su encarcelamiento de cinco años en una prisión de máxima seguridad. La incautación fue luego confirmada por WikiLeaks sobre la organización. Se vuelve a denominar “Prisionero politico“Julian Assange – a quien leemos en el post presenta hoy como una especie de 'Día 10' – no podrá asistir a la audiencia crucial de hoy debido a sus precarias condiciones de salud”. La carta continúa diciendo que Assange “se arriesga a una condena de 175 años”. pena de prisión si fue extraditado a Estados Unidos por publicar “documentos vergonzosos robados de los archivos estadounidenses”.

Abogados James Lewis Y Claire Dubin Los representantes estadounidenses siguen sosteniendo que su extradición es necesaria porque la divulgación de los documentos ha puesto en riesgo la seguridad nacional y “vidas”. En particular, Dobbin enfatizó que la solicitud de extradición del periodista australiano fue motivada por sus supuestas acciones y no por sus ideas políticas. Agregó que algunas de las fuentes mencionadas en los documentos públicos tuvieron que confrontar “Consecuencias profundas“, incluyendo arresto, pérdida de propiedad, amenazas y acoso. “Esto no fue un paso en falso o un error, sino más bien la publicación de una gran cantidad de material clasificado”, dijo Dubin en la audiencia. En declaraciones escritas, los abogados describieron la filtración como “una de las mayores publicaciones de información clasificada” en la historia de los Estados Unidos”. Además, al publicar esta información en WikiLeaks “creó un grave riesgo para Assange de que las fuentes antes mencionadas fueran sometidas a graves daños físicos”. Dubin luego señaló que “está claro que la administración estadounidense cambió durante este procedimiento, pero sin embargo la acusación contra el apelante permanece”. “Porque se basa en la ley y la evidencia, no en la política”.