Una bomba en la cocina, que es la sección de la cabina situada exactamente entre los dos motores y antes de la cola, colocada bajo la cubierta de la sustitución de la “unidad de refrigeración” (además de los frenos del tren de aterrizaje) el día anterior. la trágica huida en la que iba a morir el jefe de los mercenarios wagnerianos que llevaban a Prigozhin. Ésta es la hipótesis que surge de la reconstrucción del canal ruso Telegram, Chika Ogbo, a partir de sugerencias y testimonios coherentes con los datos recogidos por Antonio Bordoni (Air-accidents.com), un destacado experto en accidentes aéreos. El personaje principal del avión ejecutivo amarillo RA02795 está a bordo PrigozhinY a las reparaciones acudieron en las últimas horas otros seis pasajeros y tres miembros de la tripulación, Sergey Kitras, ingeniero de Mnt Aero, propietario del avión vinculado a Wagner (según indica en una carta a la familia la azafata Kristina Raspopova).

Más información





Prigozhin había ordenado ahorrar, por lo que los frenos del tren de rodaje y el turbo intercooler se instalaron bajo la lluvia torrencial del domingo.

Kittrash, procedente de las Unidades Especiales, está ahora siendo interrogado por el jefe de investigación Evan Sibul. En el mantenimiento participaron otros dos ingenieros, la aerolínea número 1, Artur Mechenkov y Alexei Anchukov. Pero las investigaciones se centran en Ketrash. Bordoni explica: “El manual del Embraer 135/Legacy600 muestra en realidad el componente del área de la cocina, la cocina, con el número de pieza 89115-036, el refrigerador. Añade que es sorprendente que las víctimas del desastre sean diez, ya que hace dos meses diez personas murieron a causa del avión de inteligencia militar Ilyushin-22M derribado por los rebeldes de Prigozhin cuando se dirigía al Kremlin. Pero otros elementos añaden amarillo al amarillo. La primera es que el jefe de seguridad aérea y subdirector de ANM, Sergei Shtyrkov, iba a trabajar para la empresa estatal ATM, en un puesto más importante, la víspera del último vuelo de Prigozhin. Pero se dice que Shtyrkov también trabajó en los últimos días con el jefe de Wagner. El destructor Embraer fue uno de los tres aviones en servicio con el grupo. Según las sanciones, sólo podía viajar a Rusia. Además, estaba a la venta por 5 millones de dólares y poco antes de despegar del aeropuerto de Sheremetyevo, dos compradores potenciales lo vieron en el avión. El periódico “Komsomolets” de Moscú informó que los dos dijeron que trabajaban para Rosgate, y uno de ellos dio un pasaporte ruso, luego resultó que Rossgate no sabía quiénes eran. amarillo en amarillo.

Búsquedas

Las dos cajas negras fueron recuperadas y piezas del avión (un ala encontrada a kilómetros de distancia, otra prueba de sabotaje respaldado por la CIA) se utilizarán para reconstruir el avión en 3D, como el Ustica. Sin embargo, pasarán meses hasta que lleguen los resultados del ADN de los cuerpos, la única prueba segura de su identidad. Los tiempos que permiten a las autoridades posponer o cancelar el funeral de Prigozhin (lo que sería un peligro “político” para Putin, dada su popularidad entre los nacionalistas, y en Rusia ya hay cementerios para soldados de Wagner en proceso de desmantelamiento), favorecen, en cambio, escepticismo. sobre su muerte. “Estamos en el punto de ebullición”, afirmó Prigozhin en un vídeo que publicó ayer en su canal de Telegram. No miento, así que será mejor que me maten. Digo francamente que Rusia está al borde del desastre. Si los tornillos no se fijan inmediatamente, el avión colapsará en el aire”.