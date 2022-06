Turquía ya no se llamará Turquía

Turquía esta semana preguntó formalmente a las Naciones Unidas para ser convocados de manera diferente a partir de ahora. Su nombre ya no es “Turkey”, la versión en inglés utilizada hasta ahora a nivel internacional, sino “Turkey”, el nombre turco que se utiliza actualmente en Turquía. La solicitud forma parte de una campaña de rebranding, es decir, renovar la imagen, que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, lanzó en el país en diciembre del año pasado. Naciones Unidas ha anunciado que ha formalizado el cambio cuando llegue la solicitud, y pronto lo harán otros organismos internacionales.

Erdogan había comentado en diciembre sobre la enmienda, diciendo que “Turquía es la mejor manera de representar y expresar la cultura, la civilización y los valores del pueblo turco”. Entre las razones del cambio, también está el hecho de que el país ya no desea estar asociado con el pavo (que en inglés se llama “turkey”) y algunos de los significados poco familiares que el Cambridge English Dictionary le atribuye al término, como “la cosa que falla miserablemente” o Una persona estúpida y tonta.

A partir de ahora, las etiquetas de los productos de Turquía también tendrán la etiqueta “Hecho en Turquía”.

Stephane Dujarric, portavoz de Naciones Unidas le dijo a CNN que “no depende de nosotros aceptar o no. Los países son libres de elegir qué nombre darles. No sucede todos los días, pero no es raro que los países lo hagan”. Algunos precedentes, por ejemplo, ‘Países Bajos’ ( Holanda) que se convirtió en “Países Bajos” (Países Bajos) y Côte d’Ivoire, que sustituyó la versión en inglés “Ivory Coast” por la versión en francés (el idioma oficial) “Côte d’Ivoire”.

En línea, algunos turcos comentaron positivamente la noticia y otros la criticaron, argumentando que era una estratagema de Erdogan para desviar la atención de la actual crisis económica a la luz de las elecciones presidenciales del próximo año.

TRT (Corporación Turca de Radio y Televisión) ya había introducido el cambio el año pasado y el pasado mes de enero un campaña de promoción Turismo con el lema “Hola Türkiye”. Del video entiendes cómo pronunciar “turco” (como lo lees, con ü como alemán).