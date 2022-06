Hay escasez de alimentos y medicinas – Corriere.it

Incluso en el sistema de notificación bajo el escrutinio más asfixiante, a veces hay destellos. De repente, con unas pocas miradas, uno siente cómo va realmente el país y cómo será la popularidad del dictador que lo controla en el futuro, si no ya ahora. Tome la prensa de Moscú, por ejemplo: toneladas de propaganda de guerra, pero de repente en los últimos días se han abierto tres pequeñas ventanas en el suelo. Casi por accidente, pero lo hizo. Y lo que vemos es que la clase media está en estado de shock por el regreso de las condiciones soviéticas, después de décadas en las que vieron poco lujo y libertad de elección, si nada más, en el consumo. Aquí y en pequeños artículos incluso se puede adivinar algún crujido de orden público en Rusia, como si para muchos ya no estuviera claro por qué se deben respetar las reglas aunque Los más altos niveles de gobierno están en manos de un régimen criminal .

Los robos van en aumento

En estas condiciones, no es de extrañar que hace unos días apareciera un breve artículo en el periódico financiero de Moscú “Kommersant”. Debe haber pasado todas las pruebas políticas por su carácter aparentemente inocuo, pero la esencia no lo es en absoluto: habla de un aumento del 30% en los robos en Rusia durante la guerra. Tal vez sea la inflación la que genera pobreza y hambre. Pero también puede ser una señal de la ruptura del orden público y no está claro para muchas personas por qué debemos comportarnos como ciudadanos modelo bajo un sistema que es el primero en el país en robar, atacar, corromper y matar. Las sanciones occidentales ciertamente están teniendo algún efecto en Rusia, incluso antes de que la UE implemente medidas energéticas concretas. También hay impactos menores, como granos de arena que se van arrojando poco a poco a los engranajes del régimen criminal. Esas sanciones aparentemente menores tienen efectos a largo plazo que erosionan la credibilidad de Vladimir Putin desde adentro: sucede cuando la gente común no puede encontrar comida en los estantes, o la encuentra pero es demasiado cara o no comestible. Porque el cálculo político de las opciones dictatoriales siempre llega lento. Pero tarde o temprano alguien le dará la vuelta, cuando sea imposible engañar a los ciudadanos.