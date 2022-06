Moscú está lista para negociar. Y Putin hizo estallar al general Dvornikov

Él vuela No te acerques al diálogo. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, en una entrevista con Al-Jazeera, previó un llamamiento NegociaciónNuestro país nunca se ha excluido de los contactos internacionales. Estamos listos para hablar y tener una discusión sobre cualquier tema, pero sobre la base del respeto”. Estas declaraciones han sido relanzadas por la agencia de noticias rusa “Interfax”, y por tanto tienen cierto peso. Medvédev“El rechazo de Ucrania al acuerdo puede significar la pérdida de su soberanía nacional”, añadió el expresidente de la Federación Rusa. Como si dijera: Kyiv está cediendo parte del territorio para evitar problemas peores. Pero Zelensky repetía en un discurso coincidiendo con 100 Días de Guerra: “La victoria será nuestra”.

¿que pasa? ¿Se acerca ya la reanudación de las negociaciones que fueron interrumpidas, según Medvedev, por la falta de realismo en Kyiv? Vamos paso a paso. General Alejandro ayer Dvornikovconocido como el apodo poco atractivo “Carnicero de Siria”, y se llama ponlo adentro Para revivir la marea de la guerra en Ucrania, se eliminó. En su lugar, la brigada fue designada comandante de operaciones. Gennady ZdekoViceministro de Defensa. La noticia fue publicada por Kyev Indipendent que cita equipo de inteligencia de conflictos (Grupo de Analistas Independientes de la Oposición de Rusia). En definitiva: falta el carácter oficial, pero esta hipótesis circula desde hace varios días y también ha sido relanzada por la prensa occidental, desde el New York Times hasta el Daily Mail. Si esto se confirma, socavará la hipótesis de que los rusos, al no haber logrado avanzar sobre Kyiv, obtienen la victoria en el Donbass.

escenarios

Putin ya ha despedido a varios generales desde el 24 de febrero, pero la destitución de Dvornikov probará lo que escribió la inteligencia británica: Rusia Anota un éxito táctico en DonbassPero hasta el momento, en comparación con el plan inicial, no se han obtenido resultados estratégicos; Correcto, ahora controla el 90 por ciento de Lugansk (Una de las dos regiones que componen el Donbass, la otra es Donetsk), pero “esto cuesta mucho en términos de recursos”. En las próximas dos semanas debería tomar el control total de Lugansk y luego concentrarse en Donetsk (como señala el instituto de investigación estadounidense ISW), “pero es poco probable que tenga la fuerza para conquistarlo por completo”. Hasta ahora, el escenario de la guerra sigue siendo esquivo: Rusia gana en el Donbass, pero a un alto precio. A lo largo del día, el portavoz del Kremlin, PeskovExplicó: Ya hemos logrado algunos resultados y seguiremos hasta lograr todas las metas. Juntando las piezas del rompecabezas, se podría decir: una vez que Lugansk y parte de Donetsk estén ocupados, Rusia se sentará a la mesa de negociación para comenzar desde el statu quo y negociar. La duración de la guerra podría ser más corta de lo previsto, por ejemplo, por el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien habló en lugar de “desgaste”. Según el general Vicenzo Camporini, el exjefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y de Defensa, sin embargo, el conflicto seguirá como máximo dos meses más porque “los recursos no son infinitos”, “los rusos están sacando de la naftalina tanques de medio siglo”. Sobre un posible fin asociado a la región de Donbass, muchos analistas pidieron cautela: puede ser Kyiv la que no acepte la pérdida de partes importantes del territorio.

Objetivos

Francesca explica manentiDirector de Cesvi (Centro de Estudios Internacionales): “Los rusos en Donbas quieren dos cosas: como el objetivo que inicialmente no habían logrado, ahora deben presentar un resultado aceptable para la opinión pública, enfatizando la narrativa ya que no intervinieron como agresores, sino como una fuerza que trabajaba para proteger los derechos de la población prorrusa del Donbass; al mismo tiempo, pretenden crear algún tipo de contigüidad territorial con Crimea en el este, cuestión que se abrió en 2014 y nunca cerrado a Rusia”.

Existe el peligro de que Moscú pretenda ir más allá Odesa, Para eliminar todos los paisajes marinos de Ucrania? Francesca Manenti dice: “No sabemos esto, desde el punto de vista ruso, sería óptimo porque haría que Ucrania dependiera completamente de Moscú para su seguridad alimentaria. Reduciría el peso internacional de Ucrania. Pero queda por verse que Rusia tiene la fuerza para ir más allá de Odessa. Consolidar el control sobre Lugansk y Donetsk le daría a Moscú un resultado mínimo para presentar a la opinión pública para justificar lo que llaman una operación militar especial”. ¿Se perdió Donetsk? “Otra incógnita. Zelensky debe explicar a su opinión pública la posibilidad de ceder parte del territorio ucraniano, debería justificar la aceptación de una especie de ‘victoria distorsionada'”.