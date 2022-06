¿Incremento salarial? Cuña fiscal, impuesto único o impuesto sobre la renta: De los industriales a los partidos, las “recetas” (en palabras) están cayendo. ¿el Gobierno? quédate en la ventana

Todos también están de acuerdo en al menos una cosa, porque los números están a la mano, sería difícil no hacerlo. Los salarios italianos son bajos. Sobre todo, son los únicos entre los países de la OCDE No ha envejecido en los últimos treinta años. Desde 1990 hasta hoy ya son atrasos 2,9%. Subió en Francia un 31%, en Alemania un 33% y en España un 6,2%, en Grecia en un 30%. En este escenario ya se deprime La recuperación de la inflación ahora está disminuyendo De hecho, reduce la severidad de los salarios. Incluso si el salario sigue siendo el mismo (o ligeramente aumentado), en realidad bajar Porque los productos cuestan más. Según diversas estimaciones, A finales de 2022, los trabajadores tendrán un 5% menos en el bolsillo En términos reales respecto al año anterior. Pero en cuanto a las razones de nuestros magros salarios y los posibles remedios, Cada uno tiene sus teorías y soluciones. El peligro es que al final Hablamos mucho pero no hacemos nada o no hacemos nada.

En los últimos días, han estado hablando sobre este tema. Confindustria, Banco de Italia, Sindicatos, Políticos. Semi-legendario se plantea a menudo “productividad”, Término que básicamente se refiere al valor de lo que un trabajador es capaz de producir en un período de tiempo determinado. Esta variable depende de varios factores pero sobre todo, ¿De qué construye el trabajador? (Una cuenta es un iphone y la otra es un par de chancletas) y que herramientas tiene para hacer su trabajo. en condicion Las horas de trabajo de los empleados italianos son más altas que las de sus colegas En la mayoría de los países europeos es difícil decir que el problema es el compromiso de los trabajadores. Es probable que suponga que Operar con sistemas y herramientas menos avanzados que los de otros países, o que construyen Qué productos son menos valiosos. Aspectos que dependen principalmente de nivel de inversión empresarial. Después de todo, el gasto de las empresas privadas en I+D en Italia ha sido débil durante décadas. 0,5% del PIB, Menos de la mitad de Francia o Alemania. Debe recordarse en todo caso que, aunque menos que en otros lugares, La productividad italiana ha aumentado en los últimos 20 años En alrededor del 5% mientras los salarios permanecieron en juego. La productividad italiana sigue siendo baja Pero los salarios son más que eso. Y así El costo de la mano de obra en Italia sigue siendo modesto, más bajo que el de la mayoría de los países de la OCDE.

Recortar las cotizaciones de trabajadores y empresas – Pero Confindustria no nos escuches de este oído, Según Entrepreneurs, el problema está enteramente en “cuña fiscal”, Es decir, la diferencia entre lo que el empleador paga bruto (es decir, incluyendo impuestos, cotizaciones sociales pagadas por el mismo trabajador y empleador, etc.) y el monto neto, es decir, el monto que termina en los bolsillos del trabajador. Según Confindustria Es aquí y sólo aquí donde hay que actuar, reduciendo la carga de las empresas cortando 16 mil millones de euros. Básicamente lo pide la Asociación de Industriales Para pagar el aumento de salario es el estado Sin que los empresarios pongan un solo euro. De hecho, cortar la cuña iría por un tercio a favor de las mismas empresas. Todo es hermoso. excepto esto, Recortar las contribuciones significa que el Estado todavía tiene que financiar las pensiones y otras medidas de bienestar de los trabajadores. Puede hacer esto de varias maneras: una es poner la carga sobre el “sistema impositivo general”, en resumen, aumentando los impuestos.

Lo que el trabajador recibe con una mano lo toma con la otra. Es cierto que la cuña italiana es alta pero con el paso de los años ha disminuido notablemente y hoy es Menos que Alemania, Francia, Austria o Bélgica. Y debemos recordar eso también Los impuestos sobre los beneficios empresariales se encuentran hoy entre los más bajos de Europa Y bajo los Estados Unidos. La participación que proviene de las ganancias corporativas en los ingresos totales se detiene en 4,9% frente al 5,1% en Francia y Estados Unidos o el 7% en Gran Bretaña. La noción de que las empresas italianas están siendo acosadas no parece encontrar mucha confirmación en los datos. después de cada cosa Los bajos salarios empujan a las empresas a depender del costo laboral En lugar de centrarse en la innovación y la mejora de procesos. Esta es también la razón para tomar medidas tales como Salario mínimo Ayudan, a la larga, a elevar el nivel del sistema productivo en beneficio de la economía en su conjunto.

impuesto a la renta financiera – En el frente sindical, Secretario General de CGIL maurizio landini Hoy se propone financiar los aumentos principalmente gravando los ingresos financieros. Después de todo, durante años también instituciones “inesperadas” como La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos o el Fondo Monetario Internacional Propuesta de traspaso de parte de la carga fiscal de las rentas empresariales a las rentas del capital. Más concretamente, Landini también supone un aumento del impuesto sobre los beneficios adicionales y una aportación solidaria por única vez. Sin embargo, ambas métricas tienen el inconveniente de ser variables (no siempre hay ingresos extra) y, de hecho, improvisadas mientras que los aumentos salariales serán estructurales y permanentes. Quizás por eso también el líder de la CGIL está considerando la posibilidad de recurrir también a la nueva deuda pública. En la misma línea, el Secretario General del Instituto de Educación Internacional dijo: Pierpaolo Bombardieri, quien nos llama a “renovar inmediatamente los contratos para restaurar el poder adquisitivo”, declarando que se opone a la hipótesis de acciones únicas: “No estamos de acuerdo con las bonificaciones. La inflación se está comiendo los salarios de los trabajadores”. La referencia de Bombardieri a lo comentado hace unos días por el Gobernador del Banco de Italia Ignacio Visco.

no correr – Visco ha abogado por una denominada espiral inflacionaria para no desembocar en una subida de precios entre precios y salarios. En resumen, no hay aumentos acordes con la inflación, según el gobernador, quien sugiere en lugar de usar métricas “instantáneas” como Bono único. Entonces la inevitable referencia a la ‘productividad’ que debe crecer ‘con ella también Relanzamiento de inversiones en NRP”. Economista Jefe del Fondo Monetario Internacional viaje gopinath Hace unos días, instó a los gobiernos a no dejarse intimidar demasiado por las tasas salariales dinámicas. Explicó que en estos momentos la prioridad debe ser apoyar el poder adquisitivo de las familias, de lo contrario el riesgo de recesión se vuelve más real. Un llamado similar provino del Comisario de Acción de la Unión Europea Nicolás Schmidt.

“En lugar de que los aumentos salariales insostenibles creen una espiral dañina de salarios y precios, la respuesta para fortalecer el poder adquisitivo de las personas debería ser implementar una agenda de crecimiento proactiva. Apoyar la competitividad de las empresas europeas‘Avisado hoy Europa empresarial Representación de 40 asociaciones comerciales y empleadores en 35 países europeos: “Los gobiernos deben abordar la escasez de mano de obra y habilidades que están socavando la recuperación y aplicar políticas Aumentar la productividad y la innovación Porque esta es la base para construir una verdadera prosperidad y crear puestos de trabajo”.

El gobierno duda – De fondo el gobierno que, por el momento, Se limita a hacer llamadas a los interlocutores sociales para buscar algún tipo de acuerdo. 30 de mayo, el Ministro de Innovación Tecnológica Vittorio Colao Los empresarios quedaron sorprendidos con su invitación al mismo aumentar los salarioscon un recordatorio de cómo funciona el gobierno importante Exenciones fiscales a su favor. Dice el ministro de Desarrollo Económico: “El tema de la cuña fiscal, instado por el jefe de la Confindustria, que nunca logró eludir, ahora puede volver a ser subjetivo” Giancarlo Giorgetti. Pero el colega de la administración pública Renato Brunetta explica que “la hipótesis de reducir la paridad fiscal aún no se ha discutido en el gobierno. Entonces, toda buena idea surge”.luego repitió la frase habitual: “Los salarios deben crecer como crece la productividad” y rechazó la propuesta de Landini.

El titular del archivo es el Ministro de Trabajo andrea orlando recuerdo hace unos dias En nuestro país, los salarios han subido Incluso menos productiva. al final, puntual o de forma estructural, todos estamos de acuerdo en eso Parte del aumento debe reconocerse. entonces discutimos Si es mejor que sea permanente o que esté ligado al rebrote de la inflación”. ‘Tenemos sobre los salarios y la calidad del trabajo Proporcione ideas a los interlocutores sociales y tendremos un debate en las próximas semanas, Y ya está abierto de manera informal, porque creo que es necesario ayudar a quienes se encuentran en malas condiciones laborales, a quienes se les paga menos y a quienes, en cambio, ven erosionado su poder adquisitivo por la inflación, y por lo tanto a las masas de trabajadores italianos”. A Orlando le gusta especialmente Enviar un archivo Salario mínimo por ley te lo aseguro Convenios colectivos “principales” Para cada sector para todos los trabajadores de este sector Q por lo menos Experimentar el mínimo legal en sectores donde los trabajadores son más vulnerables. La segunda premisa requiere, en ausencia de acuerdo entre sindicatos y empresas, una Aún falta el acto de representación.

Hace tres días, el Ministro de Trabajo andrea orlando Sin embargo, admitió: “No será fácil sacar una ley, y la aprobación del traslado de la Directiva europea no sería baladí, porque Los puntos de partida entre las fuerzas políticas y sociales están muy lejos. Pero será muy útil, mientras tanto, madurar una etapa intermedia, es decir, la etapa de la propuesta propuesta”, es decir. Salario mínimo italiano. Luego, Orlando enfatizó que “hay que abordar el tema de la representación, y en ese sentido hay que tratar de darle un poco de presión”. Esperamos y esperamos.