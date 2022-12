Mbappé desafiará a Argentina Messi

allá Francia De Deschamps Superar Marruecos 2-0 y se clasifica para la final Copa del Mundo Donde, el próximo domingo, se enfrentaráArgentina De escalera. Ellos deciden en qué partido jugarAl Bayt De Riachuelo Metas Teo Hernández En el minuto cinco y doble kolo mwani En el minuto 79, recién ingresado al lugar Dembélé. Sin embargo, no fue un partido fácil para Mbappé y sus compañeros que, a pesar del gol inicial, lucharon más de lo esperado para remontar. Marruecos Lo que confirmó las grandes cualidades mostradas por este campeonato mundial. Después del objetivo del ala Milán Francia estuvo cerca del doblete en más de una ocasión (Giroud pegó en el poste y tuvo una gran ocasión de poner el 2-0) pero Marruecos logró mantener el juego igualado al marcar un emocionante gol de chilena desde injusticia. En el equipo de la segunda mitad gracias Intentó por todos los medios equilibrar el juego, pero la defensa francesa, dirigida por Soper Lagartos monitoresSe las arregló para no encajar su red en la mitad de la segunda mitad, luego terminó el partido en el minuto 79 con un gol de kolo mwaniacaba de ingresar en lugar de Dembélé. En los últimos minutos, Marruecos no se rindió, y trató por todos los medios de encontrar el camino al gol loris Y el Condi Salvaron el marcador. Tras 6′ de recuperación árbitro ramos (Quien no contó en la primera mitad un penalti para Marruecos tras contacto entre Theo Hernández y BoufalSuena el silbato para finalizar el partido. La final de la Copa del Mundo será en Argentina Y el Francia con Messi eso retará Mbappé Un partido que promete ser legendario.