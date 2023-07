“Saca tu Txapote para votar” – Il Post

En la campaña para las elecciones políticas del 23 de julio en España hay un debate muy vivo sobre una consigna impulsada por partidos de derecha que se ha hecho conocida y cuestionada en los últimos meses. El lema es “Que te vote Txapote”, que significa “Haz votar a Txapote”: evoca el terror vasco de las últimas décadas y pretende atacar al Partido Socialista del presidente Pedro Sánchez y acusarlo de aliado con partidos nostálgicos. Grupo terrorista vasco ETA, aunque ETA lleva más de una década sin actividad y se disolvió hace unos años.

Txapote (pronúncianos Chabot) es el nombre de uno de los terroristas vascos más violentos, que estuvo activo en la década de los 90 y participó en numerosos asesinatos políticos y atentados terroristas: es responsable directo o indirecto de la muerte de decenas de personas y cumple 152 años de prisión oración.

Desde hace varios meses, los partidos de derecha se aprovechan de que el Gobierno de Sánchez en la presente legislatura cuenta con el apoyo externo del Partido Nacionalista Vasco que tenía vínculos con el brazo político de ETA. El eslogan se ha difundido ampliamente en Internet y en los medios de comunicación, y también crea problemas para las familias de las víctimas del terrorismo, que a regañadientes se ven envueltas en una cruda controversia electoral.

La consigna “Que te vote Txapote” comenzó a circular en los círculos derechistas de España hace unos meses: primero entre los simpatizantes de Vox, un partido de extrema derecha nostálgico de la dictadura de Francisco Franco (según las encuestas, tiene el 14 por ciento de los votos). ), y luego en el Partido Popular, principal partido del centroderecha español (Partido Popular, con cerca del 34 por ciento de los votos). Se hizo famoso el pasado mes de septiembre cuando un simpatizante de Vox lo exhibió en un cartel en un mitin de Sánchez en Sevilla.

#QueTeVoteTxapote

Un ciudadano de Sevilla mostró una banca que se la dio a Sánchez, que fue la mejor de las votaciones en Txapote, uno de los Asasinos Ita que se trasladó a País Vasco.

Producto de la banda terrorista Pacto con los herederos de esa. pic.twitter.com/inZnwiBy6t – AND-VOX (@ ANDVOX1) 4 de septiembre de 2022

Desde entonces, el lema ha comenzado a extenderse y ha sido utilizado por muchos políticos de derecha, como Isabel Díaz Ayuso, gobernadora de la Comunidad de Madrid que forma parte del ala más radical y extremista del Partido Popular. Algunos senadores y políticos. También se ha vuelto muy popular en las redes sociales entre los votantes de derecha.

Durante su primer y único debate electoral esta semana, Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Figo, candidato de su partido en las elecciones, discutieron muy calurosamente el lema, y ​​Figo se negó a condenarlo explícitamente.

La consigna parte del hecho de que en los últimos años el Gobierno de Pedro Sánchez ha recibido el apoyo del exterior del partido nacionalista vasco Bildó, una coalición de pequeños partidos independientes vascos de izquierda con autonomía y autonomía fundada en 2012 por Arnaldo Otegi, uno de los más personajes importantes de la independencia del país vasco. Bildo nació tras el fin de la actividad terrorista y militar de ETA (Euskadi Ta Askatasuna, que en euskera significa “País Vasco y libertad”) y de hecho muchos miembros de Batasuna, que era el brazo político de ETA, se fusionaron en el partido.

Sin embargo, se estableció hace algún tiempo más allá de toda duda razonable, incluso En la corte – Que Bildo no aprueba el terrorismo de ETA, que sí es un partido plenamente democrático.

A pesar de esto, las controversias sobre Bildew resurgen periódicamente, y lo han hecho también en esta campaña. Algunos creen que al menos parte de esta controversia está realmente justificada. Otegi, el fundador y líder de Bildu, fue miembro de ETA de joven, estuvo varias veces en la cárcel, y aunque nunca cometió un crimen sangriento, fue condenado por numerosos secuestros, robos y robos (que el grupo hizo para propio fondo). Otegi contribuyó entonces a la decisión de ETA de detener su actividad terrorista y disolver el grupo, y fue una figura importante para trasladar los casos de independencia vasca a un sistema democrático y pacífico. En 2021 pidió perdón a las víctimas del terrorismo por los daños causados ​​por ETA, pero nunca condenó la actividad y los motivos del grupo.

Otegi sigue siendo una figura oscura y, en algunos casos, resiente a gran parte del electorado español, y el hecho de que el gobierno de Sánchez haya confiado en sus votos durante toda la legislatura ahora se ve como una gran debilidad política, una de las cuales él saca bien. característica.

Sin embargo, el slogan referente a Txapote fue visto por muchos como un método un tanto crudo de campaña política, particularmente por las víctimas de sus actos terroristas. La Asociación de Víctimas del Terrorismo, una asociación independiente, acusó a la derecha española de “minimizar el terrorismo”.

La cabeza de la asamblea es Consuelo Ordóñez: su hermano Gregorio fue asesinado por Texapotl en 1995. En carta abierta“La memoria, la dignidad y la justicia no tienen una ideología política y no deben ser cooptadas por razones políticas”, escribió el sindicato. En respuesta a la carta abierta, Ordóñez Él dijo a Político de recibir protestas y amenazas de simpatizantes de partidos de derecha, que la acusaban de traicionar la memoria de su hermano: “Estuve años siendo atacada por separatistas vascos y no hay nada comparado con el nivel de agresión al que me enfrento ahora”, dijo. dicho.

El debate sobre el uso político de la Memoria del Terror acabó involucrando a muchos familiares de víctimas de ETA, que se pusieron de un lado y del otro, y los dividieron. Por ejemplo María del Mar Blanco, cuyo hermano fue asesinado por ETA en 1997 y ahora es diputada del Parlamento Regional de Madrid por el Partido Popular, ha defender El uso del lema sobre Txapotle porque recordaría la cercanía de Beldo, y por tanto del gobierno español, a las ideas del terror vasco.