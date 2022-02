Ucrania, aviones rusos lanzan juguetes y teléfonos móviles con trampas explosivas. Ultimátum de Kiev: “Cuidado con los niños”

No solo tanques, misiles, cazas y fragatas. No son solo las maniobras de pinza las que hacen que los hombres inadaptados y los medios sean más letales. En la escena de la agresión rusaUcrania Todo el arsenal de guerra sucia que rodea a los tradicionales ataques bajos es penetrante. De los medios internacionales hay publicaciones y videos que abren miradas inquietantes. de instituciones kiev Se emiten comunicados denunciando el uso de armas prohibidas y acciones clandestinas que no pueden ser verificadas. “¡Cuidado! En la región de Sumy, aviones rusos esparcen juguetes, teléfonos móviles y objetos de valor llenos de explosivos”, este es el ultimátum emitido por la Verkhovna Rada de Verkhovna Rada en Twitter sobre la ciudad en el noreste del país.Ucrania cerca de la frontera con Rusia El escenario de feroces combates desde ayer.

#Rusia Dirigido a mujeres y niños. El objetivo: causar pánico y rendición. Golpea la unidad de vivienda en Ohreka. Según la información de Sumi, brillan jugando con explosivos. pacientes enfermos – Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) 26 de febrero de 2022

Los medios ucranianos informaron sobre la información recibida por la inteligencia de Kiev sobre posibles ataques químicos rusos bajo una bandera falsa en las áreas del Donbass controladas por los separatistas de Donetsk, cuya responsabilidad se atribuirá luego a Kiev. Según la misma fuente, se distribuyeron máscaras de gas a los residentes locales leales a Rusia y al ejército en Moscú para protegerse de posibles explosiones de tanques industriales con productos químicos. En cambio, hay un video publicado en Twitter por el corresponsal de CNN, Frederic Bletgen, que es testigo del vuelo hacia la frontera ucraniana de camiones militares rusos que transportaban T0S-1, los sistemas montados en el chasis de los tanques T-72 capaces de disparar misiles con presión incendiaria y térmica. ojivas . Cuando explotan en un espacio cerrado, pero no solo, las armas de calor crean una onda de presión extremadamente poderosa que rasga los órganos internos de quienes están a su alrededor. “Un desarrollo muy preocupante”, identifica The Guardian, que menciona cómo el sistema T0S-1 se utilizó por primera vez durante la guerra soviética en Afganistán y, más recientemente, en Chechenia y Siria.

Y en la guerra sucia de Putin, la milicia chechena no se puede perder, feroz en el foso del presidente ruso para liquidaciones selectivas. Según algunos medios británicos, citando al canal Telegram de Moscú con conexión con la inteligencia, cazadores de las fuerzas especiales chechenas llegaron a Ucrania con el objetivo de capturar o matar a las autoridades al más alto nivel, que tienen barajas de cartas con fotos de los principales objetivos. . Su presencia también fue confirmada por el líder checheno Ramzan Kadyrov. El sangriento aliado de Putin enfatizó en un mensaje de video en Telegram que “los combatientes de la Guardia Nacional chechena, que se encuentran en Ucrania en el marco de la operación especial” lanzada por Rusia, “no sufrieron una sola pérdida”.