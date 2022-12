Del “Nuevo Buffett” al arresto por fraude – Corriere.it

De mateo percival

Sam Bankman Fried fue arrestado en las Bahamas bajo una orden de arresto subordinada, quemando $30 mil millones y estafando a un millón de inversionistas. Dinero manejado por su ex novia

Hablé mucho

Fue sobrevalorada no solo como un genio del “código” sino también como un genio en el crimen: estos casos, para los fiscales estadounidenses, requirieron meses de trabajo, pero la acusación contra un fiscal federal de Nueva York llegó en dos semanas, un récord. ¿la razón? banquero frito, que operaba desde las Bahamas para aprovechar las reglas financieras laxas y recientemente optó por no huir a un país que no tiene extradición a los Estados Unidos, Tras el fracaso de Ftx Tuiteó a menudo y de buena gana, dio mucho material a los fiscales que estaban investigando las ruinas de su pirámide financiera, y básicamente no se largó en la corte (habría tiempo) sino en un foro público en el que increíblemente se acusó a sí mismo (puede ser juzgado That) que los “tweets” fueron examinados por un abogado).