¿Biden es viejo? Los demócratas se ven obligados a evaluar el Plan B de la Casa Blanca: escenarios

Hasta ahora, los demócratas siempre se han negado a discutir el Plan B para las próximas elecciones estadounidenses, pero el devastador informe del Fiscal Especial Robert Hoare, que describe… Joe Biden como “un anciano con problemas de memoria” y “capacidades disminuidas”, les obliga a tenerlo en cuenta. Sobre todo porque la descripción del fiscal republicano suena así, tenga o no motivaciones políticas. Por el 86% de los votantes estadounidenses Lo cual, según una reciente encuesta de ABCnews, considera a Biden “demasiado mayor” para un segundo mandato en la Casa Blanca.

El hecho de que los demócratas, cada vez más asustados, se hayan convencido de la necesidad de un plan de contingencia no significa que, debido a dificultades políticas y de procedimiento, será fácil simplemente reemplazar al presidente, como escribió Politico hoy, diciendo: “La posibilidad más probable es que Biden permanezca en la boleta“.

Esto no significa que no puedan Evaluar diferentes escenarios Donde el partido podría realmente nominar a un candidato distinto de Biden en la convención de agosto o incluso más tarde para competir en las elecciones de noviembre, concluye el sitio, que nos dice, en teoría, cómo podrían desarrollarse estos escenarios.

Biden decide marcharse tras la victoria inicial

La realidad es que cualquier estrategia alternativa para las elecciones de 2024 sólo podrá lograrse si Biden dimite voluntariamente o queda físicamente incapacitado. De hecho, ahora mismo, a pesar de la creciente ansiedad dentro del Partido Demócrata, el presidente lidera las primarias demócratas sin oposición, sin que ningún candidato importante salga al campo para desafiar al titular y donde le es imposible llegar. De repente, ha surgido una alternativa ya que los plazos para nominar en las primarias han expirado en casi todos los estados.

Salvo incapacidad física repentina o disturbios muy inesperados por parte de los delegados durante la convención, El único plan alternativo posible pasa por la dimisión voluntaria de Biden. El presidente de 81 años es un hombre orgulloso, cuya vanidad se ve reforzada por el hecho de que, después de ingresar al Senado siendo joven, se le negó la presidencia varias veces antes de que finalmente pudiera ganarla: convencerlo de que era en una posición insostenible. Su posición es que debe dimitir, por lo que parece que la tarea es muy difícil.

Pero según Politico. Hay un camino que le permite al presidente renunciar con dignidad y en sus propios términosLo que le permitirá, en primer lugar, concluir, el 4 de junio, el camino hacia las primarias como ganador indiscutible de más de 1.900 delegados. En este punto, debería ser él quien no acepte la nominación, confiando los delegados a otro candidato, quizás diciendo que se siente listo para un segundo mandato aceptando las preocupaciones de los votantes, y afirmando de todos modos dejar la economía a la derecha. Seguimiento y derrotado una vez a Donald Trump.

Batalla en la convención

Así, se abrirá el plazo. Entre junio y la conferencia del 19 de agosto en Chicago, donde estallaron los enfrentamientossin precedentes en décadas de la historia política estadounidense, Entre los representantes demócratas que buscan la nominación a la Casa Blanca de esta manera inusual. Biden seguirá desempeñando el papel de hacedor de reyes, ya que seguirá teniendo el control de los delegados que, aunque no están legalmente obligados a apoyar al presidente ni a nadie que lo apoye, serán funcionarios políticos elegidos por la campaña de Biden y, por tanto, leales al presidente. .

Será una pregunta espinosa – Politico vuelve a asumir este escenario – Esa Kamala Harrisel vicepresidente que tiene un índice de popularidad más bajo que Biden y que mostró poca capacidad de campaña durante las primarias de 2020. Pero excluir al demócrata, cuya madre es india y padre es afroamericano, podría crear problemas con el voto afroamericano.

Otros posibles candidatos sustitutos son todos activistas que, aunque no ocultan sus aspiraciones personales, siempre han mostrado su lealtad a Biden, como los gobernadores de California e Illinois, Gavin Newsom y JB Pritzker, que están comprometidos a apoyar y defender la campaña del presidente. Otro nombre muy probable es el de Gretchen Whitmer, la gobernadora de Michigan, gran aliada de Biden, hasta el punto de ser su vicepresidenta de campaña, y enemiga de Trump, que ha ganado gran popularidad durante el choque con el más a la derecha. El estado durante la epidemia.

Politico no tiene en cuenta los rumores que circulan desde hace semanas entre defensores de la extrema derecha y webs conservadoras sobre la existencia de… El plan de Barack Obama para reemplazar a Biden por Michelle ObamaLa ex primera dama que -como muchos recuerdan en los últimos días- nunca ocultó que no tenía intención de involucrarse en política. Lo cierto es que en este escenario se celebraría en Chicago una convención llena de idas y vueltas, continúa Politico, sugiriendo que los llamados “superdelegados”, funcionarios y ex líderes del partido cuyos votos se suman a los de los delegados electos cuyo papel, como voz de Élite, está en entredicho tras las recientes conferencias.

Biden desautoriza el acuerdo

Politico también analiza otro escenario más caótico. uno donde Biden no da un paso atrás: es candidato a la convención, pero por alguna razón no puede participar en las elecciones. ¿Lo que podría suceder? Las reglas de la convención establecen que en caso de “muerte, renuncia o incapacidad” de un candidato, el presidente del partido debe “notificar a los líderes demócratas del Congreso, a la Asociación de Gobernadores Demócratas y a los miembros de la Conferencia Demócrata”. El Comité Nacional deberá elegir un nuevo candidato.

Podrían elegir a Harris, quien mientras tanto habría sido confirmado como su candidato a vicepresidente, y luego tendrían que nombrar un nuevo vicepresidente. Una salida tan tardía de la escena por parte de Biden sería no sólo una pesadilla política sino también una pesadilla logística para los estados, algunos de los cuales comienzan a enviar papeletas a los militares para votar en el extranjero unas semanas después de la convención, y también poco después. Los votantes estadounidenses comienzan a votar por correo o por adelantado. Por ejemplo, Minnesota y Dakota del Sur comenzarán la votación anticipada el 20 de septiembre.