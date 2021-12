Vacaciones sin covid en las Maldivas. “Haz lo que hacemos” – Crónica

Pesaro, 15 de diciembre de 2021 – Respire un aire diferente, no bombardee con infecciones, enfermedad del coronavirus mi Vacunas Y apartarlo de esta compleja realidad. En resumen, “una forma de empezar de nuevo la vida”. Danielle Santini, de 62 años, y su esposa Stefania Bassi, de 57, decidieron viajar después de meses de encierro, alternando cierres y reaperturas, inconvenientes y precauciones sociales.

Desde el 30 de septiembre, el gobierno italiano ha creado a los dioses Rutas turísticas libres de coronavirus, u tours organizados, operados por operadores turísticos, en Seis regiones del mundo: Seychelles, Aruba, Mauricio, República Dominicana, Sharm El Sheikh mi Marsa Alam en Egipto y las islas moldivas. Este último país fue el destino elegido por la pareja.

Del 14 al 29 de noviembre Vivían en una “burbuja, con todas las personas vacunadas y atadas también, Santini explica que tras la doble dosis en Italia -a su regreso recibieron la tercera dosis- se sometieron a una prueba molecular antes de salir de Verona. Luego aterrizaron en Mali, la capital de las Maldivas, ubicada en el atolón del mismo nombre en el Océano Índico cerca del ecuador.

Covid, guía de viaje

Allaeroporto , como nosotros, había espacios, mascarillas y desinfectante de manos ”, prosigue Santini. A unas horas y aquí está el viaje interior a los“ 600 metros por 300 que hicimos a pie en 15 minutos ”, explica en esta isla. – uno de los atolones de adultos El número 1.192 que componen el archipiélago – la pareja permaneció en la residencia durante dos semanas de vacaciones. Aproximadamente 200 invitados de todo el mundo, una veintena de italianos. Santini y su esposa. Casados ​​desde hace 25 años, fueron los únicos de Pesaro, las dos primeras personas en organizar un viaje al pase turístico en las Maldivas con la Agencia Marchionne.

Y la creencia de que los dos deberían haber ido a Marsa Alam en mayo de 2020. Pero la prohibición de viajar, dada la trágica situación debido a la propagación de la epidemia por todo el mundo, lo impidió. Entonces, “después de un verano intenso decidimos separarnos, en total relajación para tomarnos unas vacaciones para nosotros”, continúa Daniele Santini, aficionado al fútbol y gran aficionado a la Sampdoria. Han elegido uno de los países no europeos que aparecen en la lista del gobierno en el que se permite el movimiento solo a través de agencias de viajes u operadores turísticos que otorgan permiso de viaje porque de lo contrario se les negará la entrada por vacaciones.

Recurso La pareja había reabierto a principios de octubre. Lo ha hecho acogiendo solo a personas que han completado un ciclo de vacunación y están en posesión de un frotis negativo. “No lo pienses ahí con Covid, nos dijeron que no te preocupes, no te preocupes. La máscara no es necesaria. Tanto es así que nos olvidamos de ponérnosla y cuando regresamos, por 12 horas de vuelo. , ya no estábamos acostumbrados a llevarlo ”, concluye Santini. Luego un tampón, siempre molecular, antes de empezar de nuevo. Finalmente, una solución de prueba rápida una vez en Italia. Si Maldivas es de hecho un paraíso terrenal, ahora con estos carriles, si citamos de una película, es un “paraíso real”.