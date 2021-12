“Soy la mujer más joven de la carrera, crecí en un garaje” – Corriere.it

Desde Elvira cira

A los 25 años en el rally más duro: “Le debo mi pasión a mi padre. Casco arcoíris contra la discriminación como Hamilton ”. El mensaje: “Quiero decirle a otras mujeres que pueden hacer que suceda, como yo pude llegar aquí”.

Rebecca ya se había matriculado en un MBA en Negocios Internacionales en Barcelona cuando se abrió la oportunidad que llevaba tiempo esperando. «Soñé que iría a una marcha, pero mi padre no estuvo de acuerdo. Hasta que un diseñador me vio, la única condición era que compitiera con un conductor dueño del auto y también con un mecánico. En dos palabras: Roberto Mossi. Así que lo llamé, pero estaba muy organizado. Luego, a finales de este verano, vi en Facebook que el jockey que se suponía que iba a participar en el Dakar se había retirado por problemas familiares, así que apliqué ”, explica desde la casa de sus padres en Camignano, adonde regresó anticipando el final de las lecciones en España para evitar el riesgo de contraer el virus Covid.: “En realidad, esta pasión le debo a mi padre, que siempre hizo carreras de motor, incluidos tres eventos de rally para los faraones. Recuerdo uno, cuando tenía ocho años años, cuando lo esperaba en la meta, en Egipto. Era un sueño del Paris Dakar. Ahora lo llevaré a Arabia, donde me seguirá en el coche de asistencia ”. Y no la asusta Empezar una tarea tan difícil. “Para participar en tertulias desconocidas más pequeñas de tres días, en Italia o España, habría tenido que gastar 13.000 euros. Preferí invertir en lo que podría haber sido para ser más claro.

No a la discriminación contra la mujer

Desde los días de los coches eléctricos de crucero hasta hoy, no solo ha estado conduciendo coches pequeños. “Para la edad de 18 años, pedí el coche de mis sueños: un Audi S1. Hoy tengo un Audi TT. Mi padre y mi tío coleccionan motos y coches y crecí en su garaje: mi favorito es el Lancia Delta Final Edition”. A los 18 años empezó a montar en karts. “Pero mi sueño seguía siendo la carrera.” También era una apasionada de la Fórmula 1, como espectadora: “Mi leyenda es Hamilton, pero este año no pude evitar animar a Verstappen también. Y mientras Nasser Al-Attiyah está en los rallyes no hay rival para él: “Lo conocí y es una persona realmente agradable y humilde”. En el Dakar, competirá con un Range Rover de gasolina 3900. Para prepararse , pasamos casi diez días en el desierto de Marruecos con mi navegador, a finales de octubre. Ahora entreno tres veces a la semana en el gimnasio, hago dos sesiones de carrera, no bebo alcohol y tomo una cantidad limitada de dulces, No como comida chatarra ”. Su familia posee una colección de artículos religiosos, pero Rebecca considera llevar un croissant a bordo:“ Nunca se sabe ”. Mientras que un casco, parecido a un arcoíris como Lewis Hamilton, sería una declaración precisa de intención: «Quiero enviar un mensaje contra todas las formas de discriminación contra la mujer Diciendo que ellos también pueden hacerlo, así como yo pude llegar al Dakar. ¿Estás al tanto del discurso de Elodie en San Remo cuando dijo que no tienes que sentir las cosas, pero tienes que tener el coraje de empezar y luego adaptarte a la carrera? A mí también me pasó lo mismo “.