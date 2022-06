Si quieres puedes ir a primera clase, una pasajera fue violada por conductores en el tren

El incidente de agresión sexual ocurrió en un tren de larga distancia en Pakistán. La detención de los tres empleados del ferrocarril privado. atraído a la trampa en un vagón de tren sin pasajeros h Violada por tres observadores Empleados de los ferrocarriles locales, los que deberían haber comprobado la seguridad en el barco. La terrible historia proviene de Pakistán, donde desató la indignación en todo el país, especialmente por la identidad de los atacantes. La agresión sexual tuvo lugar la semana pasada en un tren de larga distancia que unía las ciudades de Multan y Karachi. Según reconstruyó la policía local, la mujer, madre joven de 25 años, ha subido a un billete normal y ocupa el vagón con la clase asignada a su billete. Sin embargo, al controlar las entradas, se activará la trampa tendida por el conductor. E – El hombre se acercó a la víctima Él le preguntaba si quería ir a primera clase, Parte del tren tiene aire acondicionado donde los asientos están vacíos. La mujer lo aceptó con gusto y lo siguió pero aquí comenzó la pesadilla. Esperando por ti En el vagón vacío encontró a otros dos hombres, que también formaban parte de la tripulación del ferrocarril.quien la atacó, la paralizó y finalmente la violó. Según informes de la prensa local, la mujer también intentó escapar pero fue detenida y amenazada de muerte si revelaba lo sucedido.

Tren descarrilado en Alemania, tres muertos y 60 heridos: Pasajeros fuera de las ventanas

La horrible violencia solo se descubrió cuando el oficial de policía ferroviaria de turno en la estación de llegada le preguntó a la mujer si necesitaba ayuda y vio a la víctima de 25 años inmóvil en un banco. Solo así la mujer contó todo y comenzó la búsqueda de los tres hombres en el tren. De hecho, los tres desaparecieron y perdieron el rastro pero fueron identificados. Fue detenido en los días siguientes. READ "Putin está listo para atacar a la OTAN" “Sera hecho Demanda penal y administrativa también contra el dueño de la empresa privada Quién dirigía el tren”, dijo el jefe de la policía ferroviaria en un comunicado, explicando que la empresa debería haber realizado una verificación de antecedentes de los empleados antes de contratarlos.

window._fpcmp.push(function(gdpr) { !function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '2062554930705272'); fbq('track', 'PageView'); //fbq('track', 'ViewContent'); //send custom checkpoints event (function () { var checkPoints = [10, 20, 40, 60, 90, 120, 180, 240, 300].sort(function(a, b) { return a - b; }); //seconds var checkPointIndex = 0; var f = function(){ var data = { instant: checkPoints[checkPointIndex] }; console.log("[FB PIXEL] send custom event ViewContentCheckPoint ", data, " on account " ,"2062554930705272" , " currentTime in seconds ", new Date().getTime() / 1000); fbq('trackCustom', 'ViewContentCheckPoint', data); checkPointIndex++; if(checkPointIndex < checkPoints.length) { setTimeout(f, (checkPoints[checkPointIndex] - checkPoints[checkPointIndex-1]) * 1000) } }; if(checkPoints.length){ setTimeout(f, checkPoints[checkPointIndex] * 1000) } })(); });

“Analista exasperantemente humilde. Experto en tocino. Orgulloso especialista en alimentos. Lector certificado. Escritor ávido. Defensor de los zombis. Solucionador de problemas incurables”.