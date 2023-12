Condenado el youtuber cuyo avión se estrelló intencionadamente

Aterrizando en prisión. seis meses. Había arriesgado mucho más que eso, durante hasta 20 años, pero después de todo, para alguien que arriesgó su vida, además de su reputación, ¿qué era? Quería cimentar su futuro como YouTuber con un incidente ficticio, pero la sentencia es real: “El señor Trevor Jacob cometió este crimen con el objetivo de generar cobertura en los medios y en las redes sociales para obtener ganancias económicas”, los “acusaciones ” explicó. Este tipo de comportamiento “imprudente” no se puede tolerar.

Trevor Jacob también era un excelente patinador artístico y logró ir a los Juegos Olímpicos de Sochi con el equipo estadounidense. Hubiera sido mejor que se hubiera quedado con los pies sobre la mesa.

Se estrelló deliberadamente no solo para fotografiarse a sí mismo, sino también para publicitar su portafolio. Queda por entender qué relación podría haber entre el avión comercial y la caída. Sin embargo, no fue difícil adivinar que el incidente fue un montaje. El YouTuber ya había subido en paracaídas, aunque estuvo en vivo en las redes sociales y sus seguidores se preguntaban el motivo.

No respetó el protocolo, no buscó una zona de aterrizaje y no activó un procedimiento de emergencia. Pero un teléfono móvil sí. Cuando el avión se incendió en las tierras altas de California, el vídeo “I Crashed My Plane”, que se compartió en la plataforma en la víspera de Navidad de 2021, comenzó a obtener visitas. Los federales sospecharon y recuperaron los restos al día siguiente y los cortaron en pedazos pequeños: quería evitar ser expuesto por la investigación, pero un vídeo tan ridículo visto millones de veces fue suficiente.

Su licencia de piloto fue inmediatamente revocada y después de un año y medio fue sentenciado. Pasará los próximos meses en prisión. Sólo hay seis. Para alguien que arriesgó veinte años, sí, esos volarán.