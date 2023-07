“Todavía estoy buscando el amor, tengo que encontrar un hombre que se preocupe por mi negocio”

Primer verano como single de Michelle Hunziker. Primer verano como abuela. Y que abuela. Las fotos publicadas por Oggi hacen que tu cabeza dé vueltas. Como lo fue en tiempos de Roberta, una de sus B-teams más admiradas de la historia.

la figura perfecta

Una reputación que todavía alimenta las expectativas 28 años después con I Check Out the Beach. Pero ahora lo vivo irónicamente. Si me ves en buena forma es por el puro placer de sentirme bien.” ¿Cómo lo afronta a los 46 años? Sencillo: «Gracias a Eros (Ramazzotti, su primer marido, ed.), durante la epidemia descubrí el kyokushinkai, un tipo de kárate, y desde entonces practico artes marciales, un deporte difícil, de contacto total, que requiere mucho de concentración». Pero detrás de esta elección hay otra razón: «Empecé por un deseo de sentirme fuerte y seguro de mí mismo, y luego me di cuenta de que esa seguridad también se volvió psicológica».

Pequeño sobrino

Y en su tiempo libre es abuela. “Durante años soñé con que Aurora me diera este regalo, pero cuando llegó César fue una experiencia más intensa de lo esperado. Me hace infinitamente tierno tener a mi sobrino pequeño en mis brazos. Con él sentí fuertemente que el círculo de la vida avanzaba, evento que representó la mayor bendición. Te muestra lo realmente importante.” Y seamos claros: “Ser abuela no me molesta, siento mucho orgullo pero también lo vivo bien porque sé que soy joven”.

amar

El primer verano de Michelle como soltera. Pero no temas. Pero vaya, estar soltero es un estado para disfrutar. Hay un tiempo para amargarse y luego hay un tiempo para saborear todo lo que tienes. Has sembrado tanto amor a mi alrededor que estoy rodeado gracias a mi familia extendida. Me siento una mujer afortunada que tiene todo lo que importa y con los años he aprendido a ser como Dios conmigo misma.

Eso sí, «no busco una relación, pero si llega seré feliz. Claro, quien me lleva lleva un carro grande con tres hijos, un sobrino, un exmarido… y luego soy una mujer en el horizonte, ya veces eso es un problema para los que te rodean. Tengo que encontrar un tipo muy estable que no se preocupe por mi negocio. ¿Hay alguien a quien quieras dar un paso adelante?

