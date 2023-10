The Bold and the Beautiful, que se transmite mañana, jueves 26 de octubre de 2023: Ridge regresa a casa con Taylor, Brooke reacciona

aquí están Hermosas vistas previas Para el jueves 26 de octubre de 2023: Ridge Forrester regresa a Los Ángeles y se dirige a Brock para un enfrentamiento. ¿Qué le dirá?

The Bold and the Beautiful Preview: Brooke está preocupada por el regreso de Ridge

Brooke sacó a Deacon de la casa. Ella declaró claramente que ya no quería tener nada que ver con él. Logan ciertamente fue franco tanto con Sharpe como con su hija, y enfatizó que no quería provocar más conflictos con su esposo. Sin embargo, Brock aún no ha podido contactar al Sr. Forrester. El diseñador estaba tan ocupado organizando su regreso a casa y se distrajo con el beso que compartió con Taylor, que no escuchó sonar el teléfono.

Ridge regresa con Taylor a su lado, ¿cómo reaccionará Brooke?

Brooke está ansiosa y espera ansiosamente el regreso de su marido de Montecarlo, lo que sucederá pronto… pero con una sorpresa. Una vez reunidos, Brooke y Ridge comienzan a discutir lo que pasó en la casa de Finn.y la incomodidad de Ridge con la foto que Hope publicó que muestra a la niña, Brooke y Deacon en las oficinas de Forrester sigue siendo evidente.

regreso a casa Ridge y Taylor Fue inusualmente intenso. Su beso todavía perdura en sus mentes, un momento que podría cambiarlo todo. Especialmente borde, la diseñadora no puede olvidar los sentimientos abrumadores que sintió en ese momento y romper con Taylor parece inimaginable. Por eso decidió regresar a Villa Forrester con… taylor A su lado. ¿Cómo lo tomará Brock?

¿Cuándo se estrena The Bold and the Beautiful y dónde verlo?

Todos los días, alrededor de las 13.40 horas, la popular serie de televisión se emite en Canale 5. hermoso. Las telenovelas estadounidenses históricas y de larga duración han captado la atención durante años con sus complejas tramas centradas en ellas. Creaciones Forrester, una prestigiosa casa de moda, y las complejas relaciones entre las dinastías Forrester, Spencer, Logan y Spectra. Mañana jueves 26 de octubre es el momento de ver un nuevo episodio, emitido a las 13:40 horas en Canale 5. La bella y apasionante serie americana, que cuenta la historia de los altibajos de una familia. forresterestá presente en la televisión italiana desde el 4 de junio de 1990, cuando apareció por primera vez en Rai 2, y posteriormente, a partir del 5 de abril de 1994, en Canale 5.