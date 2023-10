Sonia Bruganelli finalmente admite: “Lamento no estar en GF” | Señores sin palabras

Sonia Bruganelli sorprende a todos con su revelación, incluido Signorini: Incluso Internet está en llamas, veamos por qué.

El fin del matrimonio entre Sonia Broganelli Y Paolo Bonolis Todos los fans de la pareja quedaron impactados. Cualquiera, hasta ahora, había pensado que ambos eran inseparables, y en cambio eran la prueba de que nada dura para siempre, en la mayoría de los casos. Pese a ello, lo que les une sigue siendo el amor de sus hijos Sylvia, David y Adele.

Pero en los últimos días, las mujeres han hecho precisamente eso. Discusión web, luego de que las fotos aparecieran en las redes sociales. El ex comentarista L. Gran Hermano VIP Tuvo una reunión con el ex Giffino Antonino Spinalbez. El niño, el padre de Luna Marie, que tuvo un romance con la corista argentina Belén Rodríguez, acudió en ayuda de Bruganelli. ¿la razón? Poda de emergencia para su hijo David. Antonino, de hecho, además de modelo, también es peluquero.

Su cercanía hace que los usuarios de las redes sociales charlen, pero parece que la mujer está interesada en otro hombre, y entre ella y Spinalbese no hay más que una buena amistad. Aún no hay nada confirmado, pero parece que Sonia tiene los ojos puestos en un conocido escritor. Mientras tanto, la exmujer de Bonolis está en boca de todos desde hace un tiempo Declaración impactante Qué hizo él. para sorprenderse también Alfonso Signorini Personalmente. Descubramos juntos lo que admitió Sonya.

Sonia Bruganelli da un paso atrás y sorprende a la web

Sabemos que Sonia Broganelli es muy activa en las redes sociales, sobre todo ahora que ya no ejerce el rol de comentarista de Hermano mayor. Y esto es verdad Instagram Quien compartió una historia que hace referencia a la dinámica del hogar. Desde que comenzó la nueva temporada de GF, Ben Massimiliano Varese Y Beatriz Luzzi Es una guerra abierta. Los dos continúan chocando y no logran encontrar puntos en común.

Suspendido este año Cesara Bonamisi, parece más tranquila que Sonia y, a menudo, recompensa el comportamiento inapropiado, según la web. Pero Broganelli no se lo dijo y confesó: “Lo siento por no estar en GF.La mujer parece no estar de acuerdo con las palabras de Farris hacia su colega Beatrice y dice que si todavía hubiera estado presente en el estudio, seguramente habría intervenido en este caso. Quién sabe qué pensó Signorini al enterarse de las palabras de Sonia.

Reacciones web a la confesión de Sonia

Está claro que la web no se quedó quieta ante las declaraciones de Sonia y no perdió oportunidad para expresar su opinión. Hay muchos usuarios de redes sociales que intervinieron en las publicaciones que informan sobre las palabras de Broganelli.

Leemos en la mayoría de los comentarios que muchos estaban esperando ver nuevamente a Sonia en el papel de columnista, porque Broganelli se distingue precisamente por su sinceridad y franqueza, cualidades que no están al alcance de todos.