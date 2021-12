De ida y vuelta entre Alex Bailey y Sully Sorge

Transmisión en vivo del episodio 24 de GF Vip: ida y vuelta entre Alex Belli y Soleil Sorge. registro minuto a minuto día Leggo.it.

GF VIP, LEGGO.IT. Transmisión en vivo Episodio 24

23.21 Durante la noche, Gianmaria y Sophie se acercaron. sección

23.17 Clip sobre Marini, que confiesa su atracción por Gianmaria: “Para mí es una persona agradable”

23.12 Finalmente cambiamos de tema. Clip sobre Giacomo Ortis y Valeria Marini

22.56 Signorini dice que si Delia quiere tener contacto directo, Alex repite: “No deberías llamar”.

22.54 Delia no quería ir a Gran Hermano y Alex está feliz por eso

22.47 La Volpe define todo esto como un espectáculo

22.41 Signorini pregunta a Soleil sobre la persona de afuera: “Asumo toda la responsabilidad, sé lo que quiero. Conozco los sentimientos que una persona siente en el exterior y quiero construir algo más allá de los impulsos físicos. Con Alex, esta no es la dirección de nuestra relación. No me gustan dos hombres, puedo distinguir todo mejor, sé lo que tengo por fuera que con Alex. Vivo en el momento, sin querer hacer ningún daño “.

22.38 Sulley en el estudio para una charla cara a cara con Signorini después de la confesión de amor de Alex “Me sorprendió cuando lo admitió, pero para bien o para mal lo sentí. Siempre he tratado de proteger todo, incluso nuestras vidas desde aquí. , pero de la misma manera traté de ver la verdad. Cuando se reveló estaba Confundida, porque siempre estaba tratando de protegerlo. Por supuesto que lo amo como ser humano ”.

22.27 Signorini le pide a Alex una aclaración sobre esta situación inesperada e incontrolable: “Alvo – responde – Rara vez me he sentido así, en general siempre tengo el control. Con Sole, conocimos una relación increíble y cuando sentí esto en mi corazón”. .. Eso fue lo último que pensé que podía sentir. Estamos en una burbuja, en un auto que está acelerando todo, me gustaría mantener a Sulli de la manera en que podemos disfrutarlo, si hay algo de lo que deberíamos avergonzarnos de es amor. Delia sabe muy bien lo mucho que nos amamos., lo cual especificó que no se puede amar aunque haya otra situación. ”¿Se puede amar a dos personas al mismo tiempo?

22.22 Entonces Billy admitió sus sentimientos por Soleil. Repasemos su clip de confesión

10:17 pm Sulli: “No importa cuán cierto sea el beso … el beso definitivamente estaba codificado por colores por el momento” Signorini insiste en preguntar si era cierto “Era cierto. Sin las cámaras no creo que hubiera cualquier otra cosa que no sea lo que somos. Entré. En crisis porque Alex entró en protección en el último episodio y levantó mis sospechas “Billy:” Después del beso estabas entrando en algo que quería proteger. No es que tiré una piedra y Tiró de mi mano, en el último episodio algo entró en mi corazón, del gélido mundo de amistad que teníamos había una bala más allá de mi control “.

22.13 Volviendo a hablar del triángulo Delia-Alex-Soleil

10:10 p.m. Clarissa en el estudio: “María el público ve todo desde la casa y tu ataque fue patético”

22.08 María: “Lulu me llamó idiota y no soy nada modesta. Me sentí despreciado. Confundiste mi bondad y abusaste de mí ”. Los dos se enfrentaron durante la semana.

22.06 Lulu: “Precisamente porque ella no es una competencia de dolor, no le he dicho algunas cosas que son muy fuertes”. Jessica: “Tenemos un título muy pesado sobre nuestros hombros. Por la vida que nos ha pasado somos muy humildes”

22.02 Jessica: “Siempre hemos aprendido algo de Katya. Pero es una cosa en común. Katya se lo tomó muy personalmente”. Manila: ‘Lo que dijo fue muy malo’

22.00 Katya: «No veo ninguna curiosidad por entender la vida, que hizo el ramo. Ojalá tuviera la oportunidad de hablar con ellos. ¡Pero qué puedes conseguir a los 18, si lo tengo! Yo personalmente no fui a llamar al Gran Hermano para decirle que me lleve “

21.55 En la casa hay un enfrentamiento generacional entre las mujeres de la casa, en particular entre Katya y las princesas. sección

21.52 Bajo las sábanas de la casa también están Miriana, Biagio, luego Sophie y Gianmaria

21.47 Vamos. La casa está llena de amor: Alex se ha declarado a Sulli, veamos el clip

21.45 Avances Alfonso Singorini

Leer también> GF Vip y Delia paparazzi con otro: Para Belli todo está bien, pero su esposa gritó en las redes sociales: ‘Sin comentarios’

El tira y afloja entre Alex Belli y Soleil Sorge no parece encontrar alivio. Por un lado, está Alex que, con su esposa Delia en la casa, intenta mantener un comportamiento propio de un hombre casado y rara vez lo logra, por otro lado, está Sully que a menudo cuestiona la validez de los sentimientos de Alex, pero luego puedo. no te alejes de él.

Manila Nazzaro espera un momento de intensa emoción: la ex Miss Italia podrá conocer por sorpresa a su madre. En TV: Gianmaria Antinolfi, Lolo Selassie, Jessica Selassie y Patrizia Pellegrino.

Han llegado nuevos puestos en los últimos días – primero Patricia Pellegrino y Maria Monsi, luego Valeria Marini, Giacomo Ortis y Biagio Daniele – presentándose, y por eso no faltan los intercambios y discusiones. Después de todo, en la Casa di Grande Frateello Vip tiene lugar un choque de generaciones en el que Katia Ricciarelli y Manila Nazzaro se oponen a las hermanas Selassie.

Última actualización: viernes 3 de diciembre de 2021 a las 23:21



© Reproducción reservada