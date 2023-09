TGS 2023: Los juegos que más esperamos

También se incluyen entre los juegos confirmados el Profesor Layton y la conferencia New World of Steam: Level 5 mostrará el juego con más detalle, y tengo curiosidad por ver si marcará un regreso al estilo en términos de acertijos del primero. Laytons, o si hay piezas más innovadoras esperando entre bastidores.

En el Tokyo Game Show, el stand de Capcom es siempre uno de los más sabrosos. A menudo se encuentra entre los lanzamientos más glamorosos y en los lanzamientos recientes siempre ha habido algunos avances de alto perfil. El año pasado, también fue posible experimentar PlayStation VR2 desde ellos en lugar de desde PlayStation. No hay diferencia este año y si hay un juego que espero probar en TGS 2023 es este. La doctrina del dragón 2 . El año pasado se presentó con un logo sencillo y parece que el desarrollo apenas ha comenzado. ¿Quién hubiera pensado que 12 meses después no sólo lo veríamos en el PlayStation Showcase, sino que habría una demostración en el TGS?

Decathlon Supersonic: el debut más esperado de Giordana Chan

Sonic nunca falta a una cita en el Tokyo Game Show y este año estará presente con Sonic Superstars

Súper estrellas sónicas Ya ha estado presente en Summer Game Fest y Gamescom, pero con motivo del TGS 2023, SEGA podría profundizar en el modo batalla, otra rica opción en paralelo a la campaña tradicional y que será posible jugar tanto en local como en multijugador online. . Y luego ahí Decápolis: No lo niego, siempre he hecho pequeñas bromas sobre el nombre pero el juego empieza a molestarme cada vez más. Normalmente este no es mi tipo de producto, pero el elemento de crimen e investigación lo hizo más interesante para mí.

En la cafetería de TGS, Giordana pedirá una Decápolis fría, ya que estos días hace mucho calor en Tokio

No es japonés pero donde los vientos se encuentran Fue una de las sorpresas de la Gamescom: es un juego chino visualmente impresionante con una jugabilidad muy interesante y dinámica. Desafortunadamente, en la exposición alemana sólo fue posible probarlo con un mouse y un teclado, así que estoy feliz de probarlo con la paleta. En cuanto a las esperanzas de TGS 2023, me gustaría ver algo más sobre los diferentes proyectos relacionados con el mundo. colina silenciosa Anunciado hace un tiempo. Sin embargo, hace unos días también presentaron un nuevo remake de los tres primeros. Conductor de tumbas: Si ella estuviera presente en la exposición, sinceramente no me importaría volver a recorrer la Muralla China como en los viejos tiempos. Quién sabe si han actualizado los controles.