Probado en múltiples dispositivos Galaxy, con gran atención a la liquidez

Los productos más importantes y más recientes de la gama Galaxy están todos ahí, y el hecho de que también está el Galaxy S21 (tope de gama, sí, pero todavía con 3 años de retraso) y los principales representantes de la serie Galaxy A en el El rango medio es un indicador del interés de la empresa coreana por el cliente. Sin embargo, veremos qué dice Samsung en un par de días. Lista de productos Que debería recibir One UI 6.1 creado por primera vez por Tarun Vats Completamente creíble .

¿Qué galaxia lo recibirá primero? Es posible que lleguen indicaciones oficiales por parte de Samsung durante el evento, pero de momento no tenemos ninguna certeza. Pero un acto imprudente de Tarun Vats puede habernos dado más que una simple pista. Aquí están:

Sólo quedan dos días para el evento. Ver la serie Galaxy S24 , No queda mucho por determinar. Junto con el nuevo tope de gama, según la tradición, debutará la revisión de la interfaz de usuario basada en Android 14. Una interfaz de usuario 6.0 Se convertirá en One UI 6.1 . El Galaxy S24, S24+ y S24 Ultra se construirán sobre esta base, y el Galaxy S24, que Samsung todavía está actualizando en las semanas posteriores al debut de los nuevos modelos, los obtendrá.

Información actualizada sobre propiedades. Una interfaz de usuario 6.1, los que lo diferenciarán de la versión actual de la interfaz de Samsung, han llegado poco a poco. Sin embargo, el comportamiento imprudente de Ice Universe en las últimas horas ha vuelto a poner el tema en primer plano. Una de las novedades estéticas más evidentes será la posibilidad de cambiar la fuente utilizada para el widget del reloj en la pantalla de bloqueo por cualquier otra fuente descargada desde la Galaxy Store de Samsung, la conocida Profile.

Esto abre potencialmente infinitas posibilidades de personalización, teniendo en cuenta también las innovaciones que One UI 6.0 ya ha introducido para el reloj de la pantalla de bloqueo. Estos no son los únicos rumores que han surgido en las últimas horas, provenientes del Expediente X de Ice Universe. El informante insinuó Llevo unos días usando One UI 6.1obviamente es una versión beta, en el S23 Ultra, y explicó cuánto cuesta La apuesta de Samsung por aumentar la liquidez del sistema es clara. particularmente: