¿Computadora completamente bloqueada? No gastes dinero innecesario: te diré cómo restaurar Windows rápidamente

Si su computadora está completamente bloqueada, no gaste dinero innecesario en soporte. A continuación se explica cómo restablecer Windows en unos pocos pasos.

No hay nada más molesto De un fallo informático Y ya no parece querer saber cómo recuperarse. De repente puede suceder que no se abra ningún programa, incluso sea imposible mover el cursor y presionar las teclas del teclado. Suele aparecer un error Después de años de uso extensivo Pero también puede ocurrirle a los ordenadores de nueva generación adquiridos recientemente.

En estos casos hay que pensar inmediatamente Envía todo para ayudar Espera a que los técnicos solucionen el problema. Es una solución que suele ser efectiva, pero que requiere grandes gastos económicos. ¿Y si te dijéramos que existe una ruta alternativa que puedes hacer tú mismo y que no te costará nada? Siga esta útil guía y sabrá cómo Reiniciar Windows En unos sencillos pasos.

Su PC está atascada: aquí le mostramos cómo restaurar Windows en solo unos momentos

Gracias a esta guía, Una computadora bloqueada nunca volverá a ser un problema. De hecho, siempre sabrá cómo restaurar Windows, para que todos sus programas y programas principales puedan comenzar a funcionar como de costumbre nuevamente. Sin tener que dar soporte y gastar cientos de euros en un fallo que se puede solucionar siguiendo unos rápidos pasos.

Con Windows 11, Lo primero que debe hacer es hacer clic derecho en Inicio y luego elegir Configuración. Ir al sistema en este punto Y luego restaurar. Encontrarás el botón Restablecer tu PC, haz clic en él para finalmente hacer clic en él Restaure su computadora a la configuración de fábrica. Se le preguntará si también desea eliminar todos los archivos o conservarlos mediante la descarga en la nube.

Si no quieres perder ningún dato o programa solo tienes que pulsar de nuevo En el botón de inicio haciendo clic derecho, Vaya a Configuración y luego restaure su computadora a la configuración de fábrica. Luego continúa haciendo clic en Guardar archivos. Reinstalación local Después de completar los pasos guiados, el sistema operativo iniciará el proceso de recuperación automática en unos momentos.

Si todavía estás con ventanas 10Los pasos son casi los mismos. Inicie sesión en su perfil, luego haga clic derecho en el botón Inicio para abrir Configuración. Aquí deberás acceder a la entrada. modernización y seguridad, Donde se colocó ristortino. Finalmente, elija Empezar a continuación Reinicia tu computadora Y todo comenzará automáticamente.