Una guía para la guía – En auge en la Ciudad de México: 11 favoritos locales

La guía Identità Golose 2024 continúa nuestra serie de “historias de la gula”, que son itinerarios dedicados a las metrópolis (o territorios) del mundo, escritos este año por prometedores escritores y periodistas gastronómicos. El significado de “Cuentos del Valle” no es identificar los signos histéricos del momento, sino identificar los lugares del corazón del autor. Hoy, en un retrato de la Ciudad de México FRANCISCO RANGEL TRUJILLO

Buena bebida y más aún, buena comida, la Ciudad de México es un lugar privilegiado donde puedes conseguir lo que deseas, en cualquier lugar y a cualquier hora del día. México es conocido por sus tierras fértiles, donde crecen en abundancia productos especiales. Cada región del país ofrece una importante variedad de ingredientes para la gastronomía local, pero la Ciudad de México es la concentración más grande: la diversidad cultural y todo, incluidos los productos locales, siempre son muy apreciados.

Deberías saber eso Capital O Ceilán (Residente de la Ciudad de México) No se puede vivir sin maíz, frijol y Kg, chile en polvo, el trío perfecto. Junto con un desayuno rico en carbohidratos, los alimentos que normalmente se consumen por la mañana (silogismos, enchiladas, enfrijoladas, Jabones, Loto, etc.). Incluso con café Pan dulce Esta es otra forma clásica de empezar el día. En el almuerzo siempre nos gusta una comida sustanciosa, pero con una buena cantidad de proteína animal. Durante la cena, excepto los fines de semana, no hay nada especial. Dagurías Están llenos de clientes hambrientos mientras sirven el típico Taco Capitolino. suadero.

La comida callejera juega un papel muy importante en la cultura gastronómica mexicana y es parte importante de ella. Ceilán. Aunque hay restaurantes y locales muy consolidados, los favoritos siempre son los pequeños quioscos de la calle. Sin embargo, un hecho queda: la oferta gastronómica en la Ciudad de México se ha ampliado en los últimos 10 años. Esta ciudad realmente destaca: no es difícil abrir un negocio gastronómico, el verdadero desafío es mantenerlo activo por mucho tiempo. El público mexicano es exigente y lo que no le gusta se olvida fácilmente.

Hoy en día puedes encontrar todo tipo de restaurantes: desde cocina africana hasta vietnamita. Todo tipo de formatos: desde alta cocina en espacios no tradicionales, hasta espacios alternativos con proyectos innovadores y originales. Sin embargo, se destacan algunas cocinas no mexicanas. Esto se debe principalmente a la voluntad de Chilango de experimentar y ampliar sus fronteras. Pero siempre pondrá por delante la cocina, porque la gastronomía mexicana es parte de un patrimonio cultural centenario donde las tradiciones ancestrales se mezclan con costumbres e ingredientes europeos. Dando vida a una de las cocinas más ricas y diversas del mundo.

Panadería Mimbre

En la Ciudad de México pocas cosas se aprecian tanto como un día soleado, pan y café. En los últimos años, el brunch se ha vuelto sagrado para los mexicanos. Encontrar un lugar acogedor y con buena comida es el nuevo deporte nacional. Panadería tradicional, café de calidad y comida típica mexicana. silogismos, fuentes Y enfrijoladas Es una excelente manera de disfrutar de un brunch al estilo mexicano. allá Rosa privadaComo se apoda el edificio, México fue la antigua Embajada de Italia, un hermoso edificio rico en historia.

Cocinar

El barrio Roma Norte es una zona muy acogedora para los extranjeros. Hay menos lugares para visitar, aunque la oferta gastronómica se ha ampliado. Un gran lugar para almorzar en la Ciudad de México es cerca del Parque Pushkin, un antiguo palacio mexicano acogedor y encantador. Silageles pablanos Y una tortilla española de ensueño.

Ignora el cafe

Podría pasar horas repasando todos los detalles que intervienen en la decoración de este pequeño espacio. Una cafetería rústica donde tomar café, zumo o cerveza. Siéntate y relájate en este café. Frío Allí podrás desayunar o darte un capricho. Una especialidad es que el café proviene de Veracruz y puedes pedirlo en cualquier momento. Ubicado en el barrio Condesa, perfecto para caminar y saltar de un restaurante a otro, Hamuzías Y Mac Café Son grandes alternativas.

Garvá Café de Especialidad

Al entrar te invade el espeso aroma del café tostado, una gran bienvenida y una forma un poco intrusiva de despertar. Un pequeño espacio ideal para trabajar en el centro de la ciudad, donde abundan las cafeterías y la competencia es fuerte, por lo que destacar es un reto. Esta es una cafetería que hace café de calidad. El lugar perfecto para aprender más sobre el café mexicano y probar opciones más atrevidas como una limonada de café o un cerveza fría Quiero mandarín.

Tacoma Disney

Una daguria poco convencional que no pretende seguir los estándares tradicionales. Tacos ahumados, elaborados con una pizca de creatividad y mucho ingenio. Como la forma de un camión de comida. Un local pequeño con pocas mesas y humo, mucho humo. jóvenes propietarios, Pilar García Y Jorge LinaresFueron atrevidos al querer darle nueva vida al tradicional y sagrado taco.

Tacos Charlie

Pocas cosas son más representativas del Chilango que estar de pie y comer tacos. Es una sensación indescriptible que se puede vivir en muchas takurias, pero que es especial en el sur de la ciudad. Un pequeño espacio a pie de calle, sin butacas, pero con un amplio mostrador para facilitar el acceso al pedido. Tacos por cierto suadero Las piezas son su especialidad. La pechuga de res se carameliza y se cocina durante horas para obtener una textura tierna y muy jugosa. vapor, gritar taquerosLa música y la charla de la gente crean el ambiente típico de una taquería tradicional mexicana.

Pinche Gringo Barbacoa



Don De Fosse, uno de los tantos gringos que dejan su país para vivir en esta caótica ciudad. Un estadounidense lo dejó todo por su barbacoa. Una experiencia verdaderamente americana en la Ciudad de México. La gastronomía estadounidense ha despegado en los últimos años, especialmente la barbacoa. Disfrutarás de un jugoso en un hermoso parque con bancos municipales. FaldaUn postre Barriga de cerdo o una crema macarrones con queso. Apto para todos los eventos deportivos durante todo el año.

La pizza es local

En medio del bullicio de la ciudad, un pequeño oasis permite disfrutar de la paz y la buena cocina. La naturaleza domina el patio de esta casa típica mexicana e invade la mesa hasta la hora de comer. Escondido detrás de una pequeña ventana se encuentra el sorprendente horno de piedra, que trabaja constantemente para crear algunas de las pizzas más artesanales de la ciudad. Aquí no sólo es importante el método de preparación de los alimentos, sino también la calidad de los ingredientes procedentes de los productores locales.

Corazón de Maguey

El centro de Coyocán es muy agradable para caminar y conocer el México más auténtico. Notarás que pasa más gente mientras te sientas, el sonido de los organillos te teletransportará a un México antiguo y los vendedores ambulantes harán la experiencia más placentera con divertidos artefactos. Ya que estás en el templo de Mayahuel, la deidad del Maguey, beber mezcal es imprescindible. Ya sea solo o como base de bebida, no encontrarás un lugar con más variedades de mezcal en toda la ciudad. Termina la experiencia con un postre típico mexicano, churro al Café El Jarocho.

Terraza cha cha cha



La vida marina es deliciosa., un lugar que rinde homenaje a la cocina tropical de México. Una vez dentro verás una de las vistas más hermosas de la ciudad. El Monument à la Revolucion adorna esta vista de la terraza con un acogedor bar de cócteles. un pedido regular cantó A base de tequila con refresco de toronja para refrescarte después de una larga caminata. Acompañado de fenogreco esuvit (maíz asado), ElEn Aguach Sinaloa y Jaypa Taco te acompañan en tus veladas tropicales.

Azul histórico

Reconocido chef e investigador Ricardo Muñoz Jurida Su restaurante gastronómico sirve auténtica cocina mexicana. Las recetas son resultado de sus investigaciones que le permitieron captar la esencia de la gastronomía mexicana, a través de viajes y comparaciones con chefs tradicionales. Un lugar mágico donde la naturaleza se apodera de una antigua construcción en el centro histórico de la ciudad. Pruebe platos tradicionales como Un topo es un topo, Red topo O panuchos de cochinita pibil.

[traduzione dallo spagnolo all’italiano a cura di Federica Lisi]