La defensa de la AMB de Erika Cruz ante Romero en México. Rocky Hernandez vs Lugo es interesante

11 de mayo de 2024



Campeón mundial de peso súper gallo de la AMB, Erika Cruz (17-2-0, 3 KOs), que ya es campeón de peso pluma por las mismas siglas, compite contra el invicto argentino esta noche en el Palenque de la Feria en Aguascalientes, México. Nazarena Romero (13-0-1, 7 KOs) acaba de empatar con el venezolano Rivas en junio pasado en Inglewood, California..

Erika Rosalba Cruz Hernandez dijo:- Nazarena es la Wba interina y muy poderosa, pero siempre ha peleado en Argentina. Tuve que implementar un gran plan preparado por mi padre (Memo Cruz, ex boxeador profesional). No puedo fallar frente a mi pueblo mexicano. Aguascalientes verá una gran batalla.

Nazarena Romero respondió

“Vine para una gran pelea. Nos hemos preparado bien y puedo decir que le daré muchos problemas al argentino porque tiene la oportunidad de traer el título. He ganado muchos títulos detrás de mí y nadie me ha vencido. Mi tiempo ha llegado.”

El Derby Mexicano de Peso Súper Pluma fue televisado en vivo por DAZN en Billboard, presentado por Matchroom, Golden Ring y BXSTRS.. Eduardo “Rocky” Hernández (34.2) vs. Daniel “Caballo” Lugo (27,2,1) se enfrentarán en doce rounds.

El siempre espectacular Eduardo “Rocky” Hernández (34-2-0, 31 nocauts), luchó contra el estadounidense O’Shaggy Foster por el campeonato mundial superpluma del CMB hace siete meses, venciéndolo por puntos y quedando noqueado. El clásico se apagó repentinamente en la última ronda debido a un golpe repentino.

Esta noche está invitado a una dura y desafiante batalla. “Rocky” y Daniel “Caballo” Lugo (27-2-1, 18 nocauts) se concentran en el gatillo y el poder de sus golpes.

Antiguo propietario Fegarbox lugo Tuvo un buen desempeño en su pelea más reciente, un empate con el ex campeón mundial Mauricio “Bronco” Lara hace tres meses.

Hernández anunció anoche que una victoria en Aguascalientes le daría otra oportunidad de ganar el campeonato mundial al final del verano.