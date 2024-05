Cómo denunciar un grupo en Facebook

Procedimientos para denunciar un grupo en Facebook – Planetcelulare,it

Los pasos a seguir para denunciar un grupo en Facebook son muy sencillos y los enumeraremos detalladamente en esta guía

Como ya estaba previsto para Usuarios privadosY también los grupos de Facebook Pueden ser denunciados si se violan las reglas. A menudo nos encontramos con grupos que, por el contenido de las publicaciones o los temas tratados, publican materiales que no cumplen con los requisitos de la normativa adoptada por la red social fundada por Zuckerberg.

Cuando esto sucede, los usuarios siempre pueden denunciarlo para continuar bloqueando y eliminando el grupo de Facebook. Pero ¿cuál es el procedimiento correcto para denunciar un grupo? Los pasos a seguir son muy sencillos y en esta guía los enumeraremos detalladamente para ayudarte a denunciar aquellos grupos que violen los estándares comunitarios de la conocida red social.

Procedimiento a seguir

Lo primero que tienes que hacer es abrir la página web de Facebook y conectarte a la red social, ingresar los datos para iniciar sesión e ingresar a tu perfil. En este punto tendremos que acceder a la página social del grupo que pretendemos denunciar ya que sus contenidos van claramente en contra de las reglas de Facebook.

Una vez hecho esto, tendremos que dirigirnos al icono con forma de rueda dentada situado en la parte superior derecha. En el menú que se abre, deberá hacer clic en “Informe de grupoUna vez realizada esta selección se abrirá un nuevo cuadro que contiene los motivos para enviar el informe del grupo a Facebook. Entre las diferentes opciones claramente tendremos que elegir la que nos impulsó a elaborar el informe.

Podemos poner una marca al lado del elemento. Spam o fraude Si creemos que el grupo está intentando cometer fraude contra otros usuarios. No obstante, si los contenidos muestran o avalan comportamientos violentos, podremos seleccionar la opción ‘Contenido que incite al odio y/o la violencia’. Sin embargo, si se publican fotos de desnudos o, peor aún, videos explícitos de luz roja dentro del grupo, el grupo puede ser denunciado por “contenido sexual explícito”.

Una vez que haya hecho su selección, puede hacer clic en el botón azul Continuar. Si el grupo denunciado recibe otros informes de otros usuarios, los desarrolladores de Facebook pueden decidir cerrar el grupo por violar las reglas o enviar algún tipo de advertencia para que el comportamiento “abusivo” no se repita.

Cómo denunciar contenido que no nos gusta

Si quieres reportar contenido que no cumple con Normas comunitariasPero no tienes una cuenta o no puedes ver el contenido porque has sido bloqueado, puedes pedirle a un amigo que interceda a través de tu cuenta para denunciar el grupo que creemos que ha violado las reglas. Sin embargo, no podrá tomar medidas sobre su informe hasta que los desarrolladores de Facebook muestren el contenido informado. Siempre debemos incluir tantos detalles como sea posible en el informe, incluidos enlaces y capturas de pantalla de contenido que creemos que ha violado los estándares de la red social.