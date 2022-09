Un desarrollador senior dijo que es bueno estar de vuelta – Nerd4.life

Pawe Sasko, uno Desarrollador Senior De Cyberpunk 2077 películaNo pudo ocultar su felicidad por Resurrección El juego está en el punto de mira del público, que se encuentra entre las últimas actualizaciones y la serie de Netflix Cyberpunk: Edgerunners está pasando por un período particularmente boyante, y ha llegado a decir que es “muy bueno” para regresar, es decir, para recuperar terreno después. un lanzamiento desastroso del juego a finales de 2020.

Sasko habló de ello por su cuenta. canal de contracción El personaje, contando las dificultades causadas por el lanzamiento del juego:

“Es difícil expresarse cuando estás tan involucrado en los sentimientos y trabajando en algo. Y sabes que para algunos de nosotros han sido seis, siete, ocho años y más, especialmente para aquellos que han estado allí desde el principio. Así que este momento, cuando la gente aprecia lo que hemos hecho, casi parece irreal. La gente finalmente lo está disfrutando”.

Sasko luego pasó a recordar el terrible lanzamiento de Cyberpunk 2077: “Después del lanzamiento, no podía creerlo (me tomó un tiempo), y recuerdo que mi linda novia me vio completamente devastado. Pero es bueno estar de vuelta. Es bueno estar de vuelta. Realmente me rompió el corazón”.

En resumen, el historial de los jugadores en los últimos días les está yendo bien a la moral de los desarrolladores de CD Projekt Red, que tanto han pagado por los errores de los gerentes.