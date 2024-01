El administrador de suscripciones de Ubisoft quiere que te acostumbres a no tener juegos

Philippe Tremblay, director de servicios de suscripción de Ubisoft, fue entrevistado por Gamesindustry.biz y habló sobre las novedades de Ubisoft+. Allí también comentó la relación de los jugadores con los abonos y sus costumbres de no tenerlos Poseer los juegos. En resumen, cree que los jugadores se acostumbrarán tal como se acostumbran a la música, las series de televisión y las películas.

“Una de las cosas que hemos visto es que los jugadores están acostumbrados a poseer sus juegos y a poseerlos, como DVD. Ese es el cambio en el consumidor que debe ocurrir. Están acostumbrados a no tener su propia colección de CD o DVD. Es un cambio que ha sido un poco más lento en ocurrir [nei giochi]. Cuando los jugadores se sienten cómodos con esto… no pierden su progreso. Si reanudas el juego en otro momento, el archivo de progreso seguirá existiendo. No ha sido cancelado. No perderás lo que has construido en el juego ni tu compromiso con el juego. Entonces se trata de Te sientes cómodo sin tener el juego.“.

“Todavía tengo dos cajas de DVD. Entiendo perfectamente el punto de vista de los jugadores. Pero cuando la gente adopte este modelo, verán que estos juegos seguirán disponibles”. El servicio continuará Puedes acceder a él cuando quieras. Esto es tranquilizador”.

“el fluir También es algo que funciona muy bien con una suscripción. Pagas cuando lo necesitas, en lugar de siempre”.