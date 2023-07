Temptation Island, discutido el protagonista anterior revela el sexo del primer hijo

El exprotagonista de La isla de las tentaciones está a punto de convertirse en padre y ha anunciado por primera vez el género y el nombre elegido para el próximo hijo.

¿Qué pasó con los antiguos protagonistas? Isla de la tentación? Hay muchos parejas que, a lo largo de los años, ha hecho general Laurel Un viaje en los sentimientos. alguien salió realidad más unidos que nunca. Otros han tomado caminos diferentes. Hoy estamos hablando de discusión. ex novioque participó en La realidad de las tentaciones En 2019 con entonces Compañero.

allá Marido en cuestión está formado por Massimo Colantoni e Ilaria Theolis. Romanos en ese momento prometido Durante dos años y medio llamaron Plan llevada a cabo por Felipe Bisiglia Para entender si seguir invirtiendo en ellos o no fecha. Ilaria, de hecho, después de haber hecho muchos sacrificios por Massimo, quería algo más serio: una familia Y tal vez incluso uno hijo. Al contrario, todavía tenía cabeza para los amigos, las veladas y la playstation. En el pueblo de solteros, El niño se acercó al primero. seductora Elena entonces un Sonya O’Neill. Mostrarle a su pareja cierta cosa. sentimiento con el bachiller Javier. durante el Comparación de incendios Decidieron dejar de fumar Isla de la tentación Separados (más a petición de tulis).

¿Qué pasó con Massimo e Ilaria de Temptation Island 2019?

Hoy Ilaria apoya la actividad personas influyentes trabajando en el campo Abastecimientoy felizmente comprometida con un entrenador personal Andrés Cirilo. Recientemente, la niña apareció en un episodio de foros con la cara anterior de hombres y mujeres Giacomo Caldarigi. Su demanda involucró una disputa entre ex novios.

Massimo Colantonidespués Isla de la tentaciónvolvió a trabajar en Tienda de ropa que administra en Roma. Su relación con la seductora Sonia O’Neley flaqueó después de unos meses. Más tarde, en Milán, el chico conoció Denise Lou Giudice, su actual pareja. En mayo, los dos anunciaron que están Espera suavemente para un niño

Massimo Colantoni se convierte en padre: el nombre elegido para el bebé está en camino

en las últimas horas, Massimo anunció que Denise está esperando un niño. La pareja aprendió el sexo el mas grande en marzo, pero decidió esperar antes de involucrarse con i seguidores Las buenas noticias. “¡Hola papá, aquí vengo! Atentamente, Eduardo” el escribio Colantoni A continuación se muestra la publicación, publicada en Instagram, que significa el momento emocionante cuando se enteró de las buenas nuevas. De esta manera revelar que Nombre de pila este futuro padres Ellos eligen por el pequeño Eduardo.

“Nos lo preguntamos durante meses hasta que nos enteramos ese día juntas en el ginecólogo… – Escribe el lado anterior de Isla de la tentación – Era un 17 de marzo cuando volviste del trabajo y me diste esta sorpresa… Después de un poco de esfuerzo me deshice de todo y frente a mí vi tanto azul… Ese azul que no dejaba dudas. Miles de sentimientos estallaron dentro de mí hasta que exploté de alegría y grité que era macho!!!“