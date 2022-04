Spalletti se despide de los sueños del Scudetto

Hakiri rotundo del Napoli, que se sometió entre los 80 y los 88 minutos para la remontada toscana tras ponerse en ventaja con dos goles de Mertens e Insigne

Napoli se derrumba 3-2 en Empoli y se despide enfáticamente de las ambiciones del Scudetto. Los de Spalletti lo abren en el minuto 44 con Mertensencuentra el multiplicador por olvidar en el 53′, pero luego se tiraron en la final: entre el 80 y el 88′ vivió la emocionante remontada de los toscanos, que fichó Henderson Es uno Doble de Pinamonti. Andrezzoli recupera los tres puntos después de 16 días: el último éxito está de vuelta en el partido de ida.

el partido

Los sueños tricolores desaparecen de la forma más cruel e inesperada. Él Nápoles Finalmente salió de la carrera al final de una tarde de pesadilla, donde logró Lanzar un fósforo que parecía en la caja fuerte Debido a una serie de marcas de errorinsostenible para un equipo que aspira a lo más alto. Ocho minutos de apagón Le costó a los Azzurri su segunda derrota en sus últimos tres partidos y allanó el camino para una remontada Empoli Eso parecía destinado a otra metedura de pata. En cambio, los toscanos aprovechan los regalos del rival y recuperan los tres puntos a más de cuatro meses del último tiempo: 0-1 accidental por el Cutrone de Maradona. La lucha por el título es ahora (casi) oficialmente el derbi Milán-Inter.

Andreazzoli optó por jugar con la pareja atacante Cutrón Pinamonte Apoyado por transportarMientras Spalletti no renuncia al 4-2-3-1 y alinea Mertens Desde 1′ en apoyo a Osimeno. La primera oportunidad, ilusionante, es para los locales y llega en los desarrollos del córner: Pinamonte Es completamente libre de golpearse la cabeza, pero no enmarca el espejo desde una excelente posición. Napoli parece un poco desinflado al principio, dependiendo en gran medida del juego vertical, pero está luchando por encontrar espacios centrales. Con el paso de los minutos, sin embargo, los napolitanos toman las riendas del partido y en el minuto 19 se acercan mucho al gol, con Calabaza Osimeno Un saque de esquina lo saca la defensa del Empoli por encima del larguero. Napoli hace el partido, pero el partido sigue en un gran equilibrio y Empoli no deja de atacar cuando se abren espacios en el contraataque, creando más un punto de vista de oportunidad. La primera parte parece empezar 0-0 correctamente, pero en el 44′ llega garra azul: en una cruz Lozano Es perfecto velo osimhenQue permite Mertens Para pegar de derecha en el centro y vencer a Vicario.

Los invitados inician la segunda parte con la intención de cerrar las cuentas lo antes posible y al 53′ llega a tiempo el doblete: un mal balón perdido por Baresi en el inicio del encuentro, una asistencia de Anguisa para olvidar Este usando la placa izquierda encuentra el ángulo y pone 0-2 en el acta. El Napoli parece poder jugar el partido con cierta calma, pero a los 10 minutos del final logran hacerse daño: la acción viene de El balón lo perdió malcuit Malcuit en la salida y termina con HendersonCompletamente libre de golpes y golpes. Merritt. El portero protagoniza entonces la pasiva tres minutos después, cuando se aventura en el Regateando a Pinamontelo patea tratando de regresar rodando la pelota hacia la red Dale al oponente un lazo atrevido. El equipo de Spalletti está completamente dentro del balón, intentan lanzarse hacia adelante pero a los 5 minutos el nocaut llega al contragolpe: otra vez Pinamonte Bueno para saltar en una cruz delincuentevaticinó que Malcuit podría reconsiderarse e hizo estallar a Castellani en el 3-2 final.

las boletas de calificaciones

Pinamonte 7.5.1 – Lucha y lo intenta en todos los sentidos, discute con la diana durante más de 80′ ya veces es muy terco. Luego, su determinación es recompensada con el rifle que envía a su equipo al cielo, haciendo que regresen a la victoria después de un ayuno muy largo.

7 Andrezzoli prefiere a Viri, que hace una buena primera parte pero sin proezas determinadas. Entra en la final y, de hecho, decide el partido aprovechando el contragolpe de Vicario, con la impresionante asistencia del 3-2.

Cotrón 5.5 – Un juego de sacrificio en el que vemos poco en las partes de Mérito.

Zanulli 5 La primera parte se presenta más complicada de lo esperado en fase defensiva, y muy tímida en fase ofensiva. Spalletti lo deja en el vestuario en el descanso.

Malcuit 4.5.5 Actualizar – Marcó para compensar a Zanoli, pero el resultado final es catastrófico: una pérdida de balón muy fea en la salida 2-1, tardía en el cierre a Pinamonti en el 3-2.

Mertens 7 – Abre con garra un partido que parecía complicado, también crea mucho para tus compañeros y se sacrifica en la fase de plegado. Salida 5′ antes de que el equipo se derrumbe.

Mesa

Empoli – Nápoles 3-2

Empoli (4-3-1-2)Sexto Vicio. Stojanovic 6, Viti 6, Luperto 6, Parisi 5.5 (16′ Cacace 6); Zurkowski 6.5, Asllani 6.5 (25′ Stulac 6), Bandinelli 6 (16′ Henderson 7); Verre 6 (21′ calle Bajrami 7); Cutrone 5.5 (21′ Di Francesco 6), Pinamonti 7.5.

Entrenador: Andrezol 6.5

Nápoles (4-2-3-1): Mérito 4; Zanoli 5 (1’st Malcuit 4.5), Rrahmani 6, Juan Jesus 5.5, Mario Rui 5.5; Angustia 6,5, Ruiz 6; Lozano 6,5 (23′ st Zielinski 5,5), Mertens 7 (32′ st Politano 5,5), Insigne 6,5 (40′ st Ounas sv); Osimeno 6.

Entrenador: Spalletti 5

mandar: Marinelli

Señales: 44′ Mertens (N), 8′ calle Insigne (N), 35′ calle Henderson (E), 38′ calle Pinamonti (E)

amonitas: Bandinelli (E), Zanoli (N), Viti (E), Stojanovic (E), Pinamonti (E)

Descalificado:

Estadísticas

• Empoli es el tercer equipo en la historia de la Serie A en ganar el partido, una vez por dos goles después de 79 minutos de juego, después del Inter contra la Sampdoria el 9 de enero de 2005 y la Sampdoria contra el Sassuolo el 20 de noviembre de 2016.

• Por segunda vez en su historia, el Empoli ganó un partido en la liga italiana tras caer con dos goles, luego del 25 de noviembre de 2018 ante el Atalanta.

• El Napoli perdió un partido en la liga italiana tras ganar dos goles por primera vez desde el 22 de marzo de 1942 ante el Turín (3-5).

• El Nápoles no ha perdido dos partidos de Serie A esta temporada ante un jugador recién ascendido de la 2007/08, ante el Génova.

• Con los tres goles de este encuentro, el Empoli alcanzó la barrera de los 500 goles en primera división (tablas incluidas).

• Antes de Andrea Pinamonti (12), Francesco Caputo fue el último jugador del Empoli en marcar más de 10 goles en la temporada 2018/19.

• Lorenzo Insigne igualó a Marek Hamsik (121 goles) en el segundo puesto entre los máximos goleadores del Napoli en todas las competiciones (solo el mejor es Dries Mertens con 146).

• Lorenzo Insigne es el tercer jugador en toda la historia del Napoli capaz de sumar cifras dobles en cinco temporadas diferentes en la Liga italiana, tras Antonio Fojak y Diego Maradona.

• Dries Mertens ha participado en 10 goles en 10 partidos de liga ante el Empoli, no se ha enfrentado a ningún rival al menos en cinco ocasiones en Serie A y tiene un mayor índice de participación por partido (1,0, vs Cagliari).

• Dries Mertens ha marcado nueve goles en la Serie A esta temporada, igualando su rendimiento en cada una de las dos temporadas anteriores en la competición (pero con tres partidos menos que la temporada pasada y cinco goles menos que la temporada 2019/20).

• Liam Henderson es el segundo jugador escocés que ha aportado al menos cinco goles en una temporada de primera división desde que Opta recopiló detalles de asistencias (desde 2004/05), tras Aaron Hickey (seis goles), en el actual torneo.