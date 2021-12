Salernitana, celebrada por la tarde: Iervolino y tres grupos pagan un depósito. El club vale 15 millones

Según los rumores recopilados por el consejo editorial de TuttoSalernitana, esta mañana habían llegado 4 ofertas oficiales a los secretarios Isgro y Bertoli. Aunque el notario Roberto Orlando está convencido de que no se puede sobrepasar el plazo del 28 de diciembre y, por tanto, hay condiciones para trabajar legalmente y pedir aclaraciones, desde Roma recuerdan lo anunciado en verano por los expresidentes y la Federación: “Salernitana También se puede vender a las 11:59 p.m. del 31 de diciembre. Pero, ¿qué pasa en estas horas? A las 17 horas, se enviará el PEC a los abogados de la FIGC con las cuatro ofertas vinculantes, cheques que acrediten de manera concluyente el pago del depósito (5%, como se esperaba a partir de julio) y garantías que demuestren voluntad y capacidad de compra. Salernitana de forma permanente en los próximos 45 días. Por ahí la Union Habría afirmado que el depósito y las garantías bancarias podrían tener el mismo valor que el contrato. Los patronos pretenden dar a conocer el nombre del nuevo presidente el lunes, dado que mañana y el día siguiente el sindicato no podrá realizar los controles requeridos por el cierre de los bancos.

Actualmente hay una propuesta de Notary Orlando, la propuesta del grupo que encabeza el expresidente de Agropoli Domenico Cerruti (ligeramente por detrás de los demás), uno de los empresarios que trabaja en el campo de la electricidad e Iervolino, que llegó en el último momento y ya se consideró apropiado y vinculante, con un depósito cercano al millón de euros. Salernitana se venderá por unos 15 millones de euros, mucho menos de lo que pedían Lotito y Mizaroma. Por ahora, Francesco Di Silvio está retrocediendo, pero Console & Partners no descarta un aumento en el límite. Implenia, la empresa suiza que parecía estar en la pole position a finales de noviembre y que, a diferencia de las negativas habituales, ya se había puesto en contacto con el gobernador Vincenzo De Luca y con el ex entrenador Fabrizio Castori, aún no ha sido relanzada. En este punto, estamos realmente en un punto de inflexión, es posible que Salernitana pronto tenga que salir al mercado y planificar las próximas semanas con más tranquilidad. Quien asuma el cargo tendrá derecho a comenzar de nuevo desde un nuevo director deportivo y un nuevo entrenador y, mientras tanto, brindar consejos y recursos al mercado. Se esperan más actualizaciones por la noche.