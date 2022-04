Show of Fury, ¡él es el rey de los pesos pesados ​​del WBC en Wembley! y ahora retirate

el partido

Whyte, un año mayor (34 a 33) y más bajo de 13 cm (1,93), no pudo hacer nada en este derbi inglés. La ligera extensión lo obligó a sufrir un golpe de izquierda por parte del campeón. Sus intentos de acortar la distancia no surtieron efecto. Fury ganó todas las rondas, salvo quizás el primer empate, antes de cerrar con ese soberbio tiro. La primera toma en el estudio. Furia en la guardia normal, blanca en la guardia derecha. Prácticamente no pasa nada. En el segundo, White vuelve al portero natural y en dos ocasiones logra acortar la distancia llevando a Fury a las cuerdas, pero este esquiva y hace los mejores tiros. En la tercera ronda de Fury nuevamente, mis mejores golpes, especialmente los a menudo dobles directos, se ven facilitados por la mayor extensión. En el cuarto, la cabeza y un traje provocador son obligados por el árbitro a intervenir y dividir a los boxeadores con dificultad. Ponen nervioso al campeón, pero sigue dominando el partido. La quinta ronda es la más clara a favor de Fury. La advertencia del cuerpo y la habitual mezcla de las dos rectas neutralizan cualquier ambición del contrario.