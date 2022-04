Fórmula 1: En Imola Verstappen gana el Sprint por delante de Leclerc – F1

Max Verstappen ganó la carrera de velocidad de Imola gp. El campeón mundial holandés había conducido previamente el Ferrari de Charles Leclerc. Tercer puesto para Sergio Pérez con Red Bull, cuarto puesto para Ferrari Carlos Sainz.

“Es increíble cada vez que corremos en Italia ver este loco apoyo y, con suerte, otra final mañana”. Esas son las palabras de Charles Leclerc de Ferrari, que se puso líder en la salida del Sprint en el GP de Imola y pasó en la penúltima vuelta a Max Verstappen de Red Bull. “De todos modos, saldremos desde la primera fila mañana. Nos costó mucho lidiar con los neumáticos, tenemos que analizar todo para mañana y asegurarnos de que estamos listos”, agregó Mónaco, que recibió a los fanáticos de Cavallino en las gradas.

“La salida fue realmente mala y no sé por qué, patinaje excesivo. Luego mantuve la calma y me quedé sin neumáticos Leclerc, así que intenté adelantar en la curva dos”. Este es el comentario de Max Verstappen, ganador del Sprint del GP de Imola tras el regreso de Ferrari y mañana en la pole position del actual Gran Premio. “Sé que mañana será diferente, pero hoy fue mejor con estos vehículos. Me alegro de haber tenido un sprint limpio”, agregó el campeón mundial holandés Red Bull.



carrera de velocidad – El Ferrari de Leclerc pasa directamente por delante del Red Bull de Verstappen en la salida del Sprint en Imola, pero poco después hay que detener la carrera entrando en el coche de seguridad. El parón se produjo por el roce entre el Alfa Romeo de Zhu y el Alfa Torri de Gasly, chocando el primero contra las barandillas de fuera de pista a la salida de la curva Piratella.

Círculo – Imola amanece con sol y calor el sábado del fin de semana del Made in Italy y del GP de Emilia-Romaña. Tras la lluvia de ayer, que también afectó el rendimiento en la pista, el buen tiempo envuelve los autódromos Enzo y Dino Ferrari donde los aficionados llegan en tropel con caballos rojos y saltadores por casi todas partes: banderas, gorras, camisetas, ropa deportiva, carteras junto con alguna tricolor.

A las gradas y promotores del circuito llegó un aluvión de gente para asistir, primero a las 12.30 horas, a la segunda sesión de entrenamientos libres, y luego a las 16.30 horas, al Sprint, el mini Gran Premio de 21 vueltas que otorga puntos y red para mañana. Max Verstappen lidera el camino, seguido por Charles Leclerc de Ferrari, quien lidera la clasificación de pilotos después de tres especiales.

segundos libres Para Russell, tercer Leclerc – El Mercedes de George Russell fue el coche más rápido en la segunda sesión de entrenamientos libres del GP de F1 realizado en Italia y Emilia-Romagna en Imola, en pista seca. El británico convirtió 1:19.457 contra Red Bull por Sergio Pérez (1:19.538). Tercero fue el Ferrari de Charles Leclerc (1:19.740), cuarto fue Lewis Hamilton en el otro Mercedes (1:19.992), luego Fernando Alonso en los Alpes (1:20.174) y la otra roja, para Carlos Sainz (1:20.258). Séptimo es el equipo Red Bull dirigido por Max Verstappen (1:20.371), que saldrá primero en el esperado Sprint de la tarde. Problemas tanto para McLaren, Lando Norris y Daniel Ricciardo.

Certificación Enzo e Dino Ferrari Circuit Fia3 Estrellas Por la Federación Internacional de Medio Ambiente Nivel III, el nivel más alto obtenible. Formula Imola declara: “El resultado – explica una nota – premia el fuerte compromiso medioambiental de Autodrome, logrado sobre todo mediante el establecimiento de un sistema de control y contención de ruido, la provisión de paneles fotovoltaicos para apoyar las necesidades de energía renovable del circuito y las actividades relacionadas con la producción de residuos. y la reducción del uso de monoplásticos, todo gracias a la perfecta sinergia entre el Departamento de Autódromo y el Departamento de Medio Ambiente del Municipio de Imola, Formula Imola y Kon Ame”. El programa ‘Autódromo Sostenible’ incluye proyectos para la mitigación activa y pasiva del ruido, para desplazamientos sostenibles hacia y desde la pista de carreras con servicio de bicicletas compartidas de flujo libre e instalación de estaciones de carga eléctrica, y procedimientos sin plástico con dispensadores de agua en uso. Áreas (oficinas, sala de prensa) y distribución de botellas de agua. En sinergia con Unibo se ha desarrollado una tesis que permite calcular los impactos de grandes eventos que pueden ser compensados ​​gracias al proyecto “Un bosque para el Autódromo”, una intervención de forestación dentro de una estrategia más amplia que permitió al municipio de Imola ganar la declaratoria del Ministerio de Transformación Ambiental. El certificado fue entregado al presidente de Fórmula Imola, Giancarlo Minardi, por el presidente del Senado de la FIA, Carmelo Sanz de Barros, en representación del presidente de la FIA, Mohamed Ben Sulayem. Entre los presentes estaban el presidente de la Aci, Angelo Stecchi Damiani, el alcalde de Imola, Marco Bagnieri, y la canciller del departamento, Elena Benazzi.