Bremer vía dopo il rinnovo, ecco chi lo prende

Torino: Bremer a través de un giugno

Gleison Bremer es la última etapa en Torino. Il centrale brasiliano avrebbe già ribadito alla socialetà di voler giocare quanto prima per obiettivi più ambiziosi. Il defensore vorrebbe mettersi alla prova e in vetrina in Champions League, e non solo. Per questo motivo, no nostante il rinnovo del contrato a 1,8 millones a stagione appena arrivato, Bremer in estate partirà come concordato anche con Cairo ed il ds Vagnati prima della firma.

Turín: tre big su Bremer

oggi por prendere Bremer, segundo le ultime notizie di calciomercato, l’Inter sarebbe en la primera posición.

Tuttavia non è detto che da qui all’estate il Milan o la Juventus non possano superare i nerazzurri. Bremer, inoltre, piace anche en la Premier League.

I nerazzurri sarebbero in pole per il centrale visto che in estate dovrebbero lasciare Milano sia Ranocchia che Kolarov. Attenzione però alla Juventus che ha soffiato Gatti proprio ai granata. Proprio il centrale del Frosinone potrebbe diventare una contropartita estiva in caso di deciso assalto juventino al brasiliano.

¿Cuánto costa oggi il cartellino di Bremer? Il defensore granata, dopo il rinnovo del contratto, tiene un valor aproximado de 30 millones de euros. Una cifra elevata ma tutto sommato giusta visto il valore dimostrato en campo dal calciatore.