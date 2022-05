Snooker, Ronnie O’Sullivan pasa a la historia: ganó su séptimo título mundial, superando a Trump 18-13

Ronnie O’Sullivan escribe historia. El británico, en su octava final de la Copa del Mundo, ganó su séptimo título al derrotar a Judd Trump 18-13.

Hay muchas razones por las que esta es una hazaña histórica: Primero y principal, porque Rooney iguala el récord mundial de Hendry. Además, también es el ganador de mayor edad del Campeonato Mundial de Snooker, aunque a sus 45 años todavía hay jugadores mayores (y de todos modos) en el cuadrilátero.

Crazy Trump Luck: también es increíble

Múltiples ganadores de la Copa del Mundo

Ronnie O’Sullivan (Inglaterra) 7 Stephen Hendry (Escocia) 7 Steve Davis (Inglaterra) 6 Ray Reardon (Gales) 6 John Higgins (Escocia) 4 Mark Selby (Inglaterra) 4 Mark Williams (Gales) 3 John Spencer (Inglaterra) 3

registro

El desafío, que tradicionalmente se llevó a cabo durante dos días, en sus mejores 35 fotogramas y dividido en cuatro sesiones, vio a Ronnie O’Sullivan brillar desde el primer día. Avanzó 5-1 y le costó todo el esfuerzo de Trump rehacerse: 5-4 y lo que parecía una final, también gracias a un pequeño altercado con el árbitro Olivier Martell. Desde entonces, sin embargo, el dominio del seis veces campeón mundial ha sido tan claro: 5-4 a 10-4 fue un momento, Trump pareció poder recuperarse por un momento, cayendo 10-5 pero la multitud del crisol estaba encantada de ver a Rooney caminar, esto La primera parte de la final cerró en 12-5.

Cuando se reanudó el segundo día, algo había cambiado. Rooney, de hecho, volvió a la sala sin la aparición del día anterior y Trump lo aprovechó, Se recupera hasta el 14-11 y cierra la sesión con la victoria del último frame.

O’Sullivan se defiende, Trump repite el partido

Por tanto, parece que ha reabierto por completo, pero no ha sido así, porque la sesión vespertina devolvió un público testarudo de Trump, pero también un O’Sullivan hambriento. De hecho, Rooney pasa a 15-11, que luego se convierte en 16-11, aprovechando un error masivo de Trump. Este último, sin embargo, no se rinde y construye bien el cuadro 28; La última falta llega en un momento en el que tiene una gran ventaja, aunque no deportiva, Rooney no quiere derrochar energías, así que dale marco y se pone 16-12. El neumático 29 es toda la marca registrada de O’Sullivan, que también permite perder un neumático ya ocupado. Estamos 17-12, es punto de partido y nos vamos al descanso.

Volvemos con un Trump tranquilo y concentrado y un buen bucle de formas de orgullo para Trump, quien domina hasta 38-0, O’Sullivan no logra capitalizar la parada del oponente y Judd comienza de nuevo sin descanso, concluyendo 151-0 con un ciento uno adjunto. Tenemos 17-13.

El último cuadro es otra historia. Rooney inicia, frena en el 8-0, pero con buena defensa; Trump no puede contraatacar y entonces O’Sullivan retoma su ventaja: limpia las rojas y cuando dispara a centenas, no logra dar en el travesaño de la amarilla, se detiene solo 2″ en el 83, que de todos modos es suficiente para ganar el frame, el reunión y la capacidad de levantar el trofeo.

O’Sullivan falla la negra, pero el punto de match frame es suyo

