Cassano se desató contra Mourinho: ‘Eres pobre, nadie te recordará cuando te retires’ – Forzaroma.info – Últimas noticias como el fútbol en la Roma – Entrevistas, fotos y vídeo

“Como entrenador, juega un fútbol obsceno. Puede jugar a ser un habitante de serpientes con los inadaptados, pero no conmigo”, dijo el ex mediapunta nuevamente en el programa Special One Adventure de Bobo TV.

Un nuevo capítulo en preguntas y respuestas entre Antonio Cassano y José Mourinho. Después de las historias sobre Instagram Ayer, el exfutbolista volvió a subir la dosis en las redes sociales en su habitual análisis del día del campeonato, en este caso Turín – Roma:“Nada cambia Roma Puede ganar o perder, pero el fútbol es así. Siempre lo mismo. no hacen tres pases, En el séptimo gol Dybala Juego terminado. Defienden muy bien, pero también tiran Tres carruajes frente a la puerta. No juega al fútbol como lo hace su entrenador. en condicion Él crea este fenómeno y le gustaría ser Guardiola, pero no puede ser Ni siquiera en sus sueños. Y hace que la Roma juegue así, pero lleva 20 años haciéndolo”.

Pero sobretodo Cassano Luego se mete en Bobo TV y se desahoga. Mourinho. Comenzando con una pregunta de Livaga: “Puedo jurar por lo que quieres en una carrera de 18 años levaya Ni con nadie más he llegado nunca a las manos. Le he tirado la televisión a los ejecutivos, me he peleado con cualquiera. Debido a que algunos de sus conejos husmeaban, lo hicieron quedar mal”. entonces la pregunta Premios:“Dijo con razón que no gané nada en la Roma, el Inter o el Real. Fui a la Roma, a diferencia de la Juventus, porque el fútbol para mí siempre ha sido amor, pasión y diversión. Si quería ganar, era fácil”. fue a la Juve. Ve a preguntarle a Totti, De Rossi y Conte, Lo que hizo Cassano durante cinco años. Hizo enloquecer a los hinchas de la Roma y allí me quieren. Ganó la copa en Roma, puede ganar lo que quiera, pero en Roma Causa caossin números obsceno hacer dioses Desastres jugadores que saltan. No he ganado nada en el Inter y no quiero ganar nada, no me interesan los títulos, siempre he jugado para entretener a la afición. Ganó jugando fútbol obsceno, debe entender que es un mal entrenador. Podría ser una serpiente encantadora Con gente incompetente, es un vendedor de humo, pero La gente no es tonta y se ha dado cuenta de que es raro. Su patada en el calor se mantuvo hace 30 años, técnico y lo que venga. Tuvo la suerte tren de muestras real y chaqueta? Mourinho se olvida de algo esencial. Además de la chaqueta, tenía relojes y anillos, pero también me decían gordito. Yo era gordo. Tenía 23 años pero estaba con Galácticos, así que estuve fenomenal. No me vendo lamiéndome el culo, hice unos desastres ahí, mi responsabilidad, nunca jugué por mi culpa. Allí expulsaron a Mourinho por jugar mal al fútbol, ​​y conozco a la gente de allí. Solo lucha y problemas”.

Conexión Cassano: “con Enterrar en contra de papilla Te esposaste, trabajaste en el cine, no sabes hablar de fútbol. Puedo dejar claro lo que quieres, no estás hablando de fútbol. rinocerontes migueles Hizo historia, no gané nada pero puedo hablar porque fui un gran futbolista aunque no gané, pero no me importa. Jugué para los aficionados. migueles Ganó 12 títulos en su carrera y será recordado por siempre. bolsas Cambió el fútbol, ​​ganó ocho títulos y cambió las reglas del juego, por no decir caseta de vigilancia, de lo que eres Ni siquiera serás la punta de un zapato. Es un genio, eres malo entrenando. migueles Y bolsas Ganaron menos que tú, pero se fueron del camino del fútbol. Cuando te detengas, nadie te molestará y te quedarás sin nada. Te quedarás con nada más que caos y dudas. Tú incitar Aficionados y jugadores contra el mundo entero. Nunca has apreciado a ningún jugador. Como entrenador eres pobre. Tome un ejemplo de Spalletti o también desierto, Que juegan un gran fútbol. Me alegro de no haber ganado nada, pero dejé algo en mi corazón para todos los fanáticos. ¿Sabes dónde pondrás los trofeos? No te diré dónde. No hablé mal del hombre. Mourinho, Pero siempre he sido crítico con el fútbol. No estoy enojado con él, estoy hablando de fútbol. Cuando veo a sus equipos me da vergüenza, miro al antifútbol”.

entonces Cassano Concluye: “Nunca he sido más realista, los que le hacen preguntas Ellos tienen miedo, Besan a los burros y meten la cabeza en la arena. Incluso aquellos que le hicieron la pregunta, No tienen personalidad y personalidad. No tienen nada. En Italia nadie ataca a Mourinho, si alguien expresa su opinión, lo elimina. No puede hablarme de fútbol. Ganó con grandes campeones. Siempre haz una fiesta horrible. Le dijeron mierda. Estoy loco, un tonto, pero siempre he sido unilateral. Esta es mi cara, la que ves, desde que nazco hasta que muero y siempre diré lo que pienso. Como hombre no lo conozco ni lo juzgo, pero Como entrenador es cero. Como en la comunicación, el fútbol se mantuvo hace 30 años. Hacer el medios latidosEs listo, juega a tres cartas pero conmigo no que vengo de la calle. No tengo que hacerle caso a nadie, lo tuve que hacer de 0 a 18, porque era duro vivir y no seguia si no eras un hijo de puta. Nunca he tenido miedo de nada ni de nadie”.

