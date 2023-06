Sillas de coche, estas son las más peligrosas según Altroconsumo: si las tienes, no las uses

Es necesario transportar al niño con seguridad, existen muchos tipos de sillas de coche. Estas son las cosas que debes evitar absolutamente

Si hasta hace unas décadas los niños podían moverse libremente en el coche sin problemas y, en ocasiones, incluso se les permitía quitarse el cinturón de seguridad, hoy todo eso se ha convertido en una utopía. Conocer los riesgos para los niños en caso de accidente, especialmente si no van sujetos y no están adecuadamente protegidos, Las sillas de coche ahora son obligatoriasLos cuales deben estar homologados por normativa y deben disponer de asientos y dispositivos de seguridad específicos. Aquí, para Altroconsumo, que son los más peligrosos.

Artículo 172 de la Ley de Tránsito Trata el tema del transporte de niños en automóvil y especifica lo que debe hacer cada padre, tutor y persona en esa función cuando viaja con un bebé a bordo. De acuerdo con la ley, los niños de menos de un metro cincuenta de altura deben ir asegurados en un asiento provisto de un sistema de retención infantil, un asiento para niños: este debe ser adecuado a su peso y tipo de transporte y debe cumplir con todas las regulaciones aplicables por el Ministerio . Asi que aqui esta Todo lo que necesitas saber al respecto Y según Altroconsumo, qué dispositivos son los menos seguros.

Silla de coche para niños: legislación

La altura que distingue a la silla infantil es de cincuenta y un metros: los que la superen pueden permanecer en el coche sin necesidad de utilizar el asiento especial y también pueden sentarse en el asiento delantero. aquellos que aún no lo han alcanzado y que son menores de 12 años, Se debe usar un asiento para el automóvil: Si no lo hace, puede ser multado. Según el Reglamento 44 de la CEPE, los asientos para niños se dividen en 4 grupos según el peso de los niños:

Grupo 0, hasta 10 kg así aproximadamente al año de vida, también llamadas barquillas;

así aproximadamente al año de vida, también llamadas barquillas; Grupo 0+, hasta 13 kg Así, hasta cerca de los 18 meses, son los huevitos;

Así, hasta cerca de los 18 meses, son los huevitos; Grupo 1, de 9 a 18 kg Y así hasta los 4 años: se fija a los asientos de los pasajeros con cinturón de seguridad;

Y así hasta los 4 años: se fija a los asientos de los pasajeros con cinturón de seguridad; Grupo 2, 15 a 25 kg Y así hasta los 6 años: asientos con respaldo y reposabrazos;

Y así hasta los 6 años: asientos con respaldo y reposabrazos; Grupo B, de 22 a 36 kg Así hasta los 12 años: asientos sencillos con alzadores y respaldo, que elevan al niño para que pueda usar los cinturones de seguridad del coche.

claramente, El factor más importante es el peso, no la edad. Es importante ajustar el asiento a medida que el niño crece, ya que esto determina su seguridad durante el transporte. Además, en 2017, una nueva ley ordenó que todos los niños menores de 1,25 m Se debe usar un asiento elevador: Sólo los que superen esta altura pueden utilizar uno sin respaldo.

Cómo elegir la silla de coche adecuada

En primer lugar, cuando tengas que comprar una silla de coche, siempre es mejor acudir a un centro especializado, que te podrá indicar qué modelo se adapta mejor a tus necesidades. En cualquier caso, está en todos los dispositivos. Etiqueta que muestra todas las especificaciones desde el asiento “mundial“es la abreviatura que indica que este producto es adecuado para todos los vehículos mientras está en uso”kg“ Se indica el peso máximo soportado por el dispositivo.

“y + nosignifica la marca de aprobación de la Unión Europea y el país que dio la aprobación, mientras que04 + otros númerosIndica el estándar con el que cumple este producto en particular: el último es el 04. El sistema estándar internacional para la fijación de un asiento de automóvil para niños en un vehículo es Isofix, más eficiente Y asegure el cinturón de seguridad porque conecta todo el cuerpo del asiento al vehículo.

La silla de coche menos segura según Altroconsumo

Después de darte un poco de información sobre el mundo de las sillas de auto, durante el cual comprenderás cuán amplias son las opciones y también lo difícil que es confiar en productos de calidad real, queremos revelarte qué sillas son las menos seguras según Altroconsumo. . El primer asiento que se considera peligroso es Graco Júnior Maxi, debido a que el respaldo no es regulable en altura y por lo tanto utilizable solo a partir de 22 kg y de 1,25 m en adelante. hasta el Mifold Grab & Go No pasó las pruebas porque no tiene ninguna protección en caso de colisión lateral.

El noble también se negó. Foppapedretti Teknofix Porque el cinturón de seguridad pasa por el abdomen, y por tanto se convierte en un riesgo de lesión abdominal en caso de impacto frontal. Además, Recaro Alemania anunció la congelación de las ventas de productos. Recaro Optia con base Recaro SmartClick Y Recaro cero 1 Por el fracaso de las pruebas de choque realizadas en el laboratorio: en caso de colisión frontal, los riesgos para el niño son muy graves porque la silla se suelta de la base Isofix y se lanza al coche. Misma palabra que jenny gran Lo que demostró, durante las pruebas de choque, que sus conexiones Isofix no pueden soportar las fuerzas a las que están sometidas y se abren en caso de accidente.