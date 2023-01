Serie A, Empoli-Sampdoria 1-0: Ebewe decide

Los Castellani marcan al ex Venecia en el minuto 55, pero los ligures ven anulado el gol de Colley en el tiempo que expira: Stankovic-7 del Sassuolo.

El día dieciocho de liga Finalizando con victoria en el ‘Castellani del’Empoli, que venció 1-0 a la Sampdoria. blucerchiati golpeó uno Cruzar con LerisLuego en el minuto 55 por encima Decide el partido con un cabezazo de tiro de esquina. En la final, los ligures se ven las caras Colle anuló 1-1 por mano de Gabbiadini Y quedarse a 9 puntos, a -7 de la zona de seguridad y de Sassuolo. Por su parte, Empoli ascendió a 22, alcanzando al Bologna.

el partido

Primera victoria del Empoli en 2023, que tras dos empates venció 1-0 a la Sampdoria en Castellani, lesionando a los Blucerchiati que protestaron en la final por el gol anulado a Colley. La primera ocasión es un derechazo de Marín dentro del área que detuvo sin problemas Odero, que también estuvo bien en la primera parte sobre Ebuehi. Pero en el minuto 28, fue el larguero el que salvó a los toscanos de un cabezazo de Laris. Las últimas ocasiones antes del medio tiempo son el antiguo disparo con la derecha de Caputo por encima del travesaño y desviado a unos pasos del centro de Bandinelli desde la izquierda en la prórroga, luego los equipos se van al descanso con 0-0.

En la segunda mitad, la Sampdoria de inmediato contrarrestó un derechazo de Vieira desde la frontal, y luego, en el minuto 55, se abrió el partido: un córner de Marín y un cabezazo ganador de Ibuhi, que puso el 1-0. El gol convence a Stankovic de traer a Saberi, Winx (en su debut) y Zanoli, y eliminar al aburrido Ferri. Los invitados empiezan a acelerar y el marroquí enseguida asusta a Vicario, que ataja dos veces en Djuricic.

El último impacto de la Sampdoria no derivó en resultado gracias a las atajadas de Vicario sobre Lammers, luego en el minuto 97 se produjo el episodio que enfureció a Stankovic: gol de Colli, pero el gol se desmarcó por una mano de Gabbiadini, que cayó tras ser golpeado por la pelota. Inmediatamente falta en el área. Santoro eliminó y al final quedó 1-0 para el Empoli, que subió a 22 al empatar con el Bologna. La Sampdoria, en cambio, sigue nueve, ahora a -7 de la seguridad.

las boletas de calificaciones

Séptimo diputado – No es un milagro, pero sus paradas, especialmente sobre Gabbiadini, Vieira y Lammers, son decisivas y decisivas: la victoria también lleva su firma.

Eboye 7 – Ya peligroso en la primera mitad, decide el partido con un buen cabezazo: el premio a un partido con pocas fallas.

Kabuto 6 – El Gran Ex lo intenta varias veces, pero su imprecisión y Odero evitan que pique. Sin embargo, la evidencia es positiva.

Audero 5 – Hay que tener cuidado en la primera mitad, pero salir del gol de Empoli está completamente mal, en términos de tiempo y métodos.

Lammers 6 – El otro ex del día es el que más se esfuerza en hacerlo, pero no logra picar ni siquiera por culpa del super vicio.

Mesa

Empoli 1-0 Sampdoria

Empoli (4-3-1-2): Rev. 7 Ebuehi 7 (32 ‘stojanovic 5.5), Ismajli 6, Luperto 6, Parisi 6.5; Akpa Akpro 6 (40′ st Fazzini sv), Marin 6.5, Bandinelli 6 (18′ st Haas 6); Baldanzi 6 (18′ calle Pjaca 6); Caputo 6, Satriano 6 (32’ Cambiaghi 6). Extras: Perisan, Ujkani, Cacace, Walukiewicz, De Winter, Henderson, Bajrami, Degli Innocenti, Ekong. todos.: Zanetti 6

Sampdoria (3-4-1-2): Audero 5, Colley 6, Nuytinck 6, Amione 5.5 (17′ Winks 6); Leris 5 (18′ Zanoli 6), Vieira 5.5 (24′ Paoletti 6), Djuricic 5, Augello 6; Verre 5.5 (15 ‘st Sabiri 5.5); Lammers 6, Gabbiadini 5.5. Disponible: Turk, Ravaglia, Murillo, Yepes y Montevago. todos.: Stankovic 6

Regla: Santoró

Marcador: Calle Abuhi 10

Amonita: Liris (Junior), Vieira (Junior), Gabbiadini (Junior), Baresi (Inglés), Marin (Inglés), Ismagli (Inglés), Stojanovic (Inglés), Saberi (Junior), Vicario (Inglés), Duričić (Junior)

NÓTESE BIEN: rebote 2′ + 13′

Estadísticas

Empoli ganó tres partidos seguidos en la Serie A por primera vez desde diciembre de 2018.

Tyronne Ebuehi es el primer jugador nigeriano que marca para el Empoli en la Serie A. En general, el tercer defensa nigeriano en anotar en la máxima categoría después de Ola Aina y Taribo West.

Entre los equipos que actualmente ocupan la segunda mitad de la tabla de la liga italiana, Empoli ha enviado la mayor cantidad de jugadores para marcar (12).

– Razvan Marin ha participado activamente en marcar en partidos consecutivos de la Serie A por primera vez desde abril de 2022 (dos ganadores del Cagliari en este caso contra la Juventus y el Sassuolo).

– Esta es solo la tercera vez que Empoli logra tres victorias consecutivas en casa sin encajar en la Serie A, ya lo logró en enero de 2017 (tres) y febrero de 2007 (cuatro en este caso).

– El Empoli no ha perdido ninguno de sus últimos cuatro partidos en la Serie A (2V, 2E): Los toscanos llevan cuatro partidos invictos en la Serie A por primera vez desde septiembre de 2022 (4 empates consecutivos en este caso).

– Empoli estuvo invicto en sus tres primeros partidos de la Serie A en el año calendario por segunda vez (G1, E2) después de haber tenido éxito en 2017 (G2, E1).

Desde la temporada pasada, la Sampdoria es el equipo que más partidos ha perdido en la Serie A (35 de 56).

Solo ante el Sassuolo (11) y la Roma (10) el Empoli ha marcado más goles en la primera parte que ante la Sampdoria en la Serie A (9).

– La quincuagésima aparición en la liga italiana de Jean-Daniel Akpa Akpro.

– Empoli presentó una formación con una edad promedio de 26 años y 135 días, el once inicial más antiguo para un equipo toscano en este torneo.