¡Fiorentina pagó 6-0 en Génova! Vlahovic falla primero un penalti, luego se disculpa con la afición y marca el resultado liguero

IEl aplazamiento de la jornada 22 de la Serie A italiana fue unilateral. El partido, si es que alguna vez lo hubo, la Fiorentina dominó desde grandes distancias, sepultando al Genoa con un marcador de 6-0.. La absolución de Shiva no le dio al equipo amarillo y azul el susto esperado, Konko estaba en el banquillo pero las cosas no han cambiado mucho en comparación con los últimos partidos.

El error – De hecho, después de solo 10 minutos, Dusan Vlahovic ya estaba en un tiro penal debido a una falta de Hefty sobre Sabonara. “Metas” pensarán todos. Él debe haber pensado en eso también, cuando Sirigu saltó a su izquierda y la excavadora Doosan entró en la portería; Pero el portero tiene tiempo de levantarse y poner el balón en sus brazos. La mala suerte de Vlahovic. Tranquilo, ya habrá tiempo de recuperarse.

Goliada – Mientras tanto, el partido se abre con el primer gol italiano de Odriozola en el minuto 15, luego Bonaventura y Biraghi cierran el partido ya en el primer tiempo: 3-0. Konko intenta hacer algunos cambios pero la dominación morada continúa: Y aquí está el gol de Vlahovic, al poco de volver del vestuario. Hay 20 números estacionales, locos y futuros para escribir. Pero no acaba aquí, porque el 4-0 no le alcanza a la Fiorentina y antes del pitido final también llegan los goles de Biraghi (otro doblete) y Torreira. Génova? No recibido.